Brave and beautiful, anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Brave and beautiful da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022

Suhan ascolta Reyan e Sirin che parlano e scopre che suo padre è scomparso. Sconvolta, corre a casa di Bulent.

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di martedì 7 giugno 2022

Cesur, dopo aver vagato a lungo alla ricerca di Tahsin, che si era allontanato sotto shock, lo trova seduto e infreddolito sulla scogliera e lo riporta a casa. Mihriban e Bulent sono sempre più distanti e le incomprensioni tra i due crescono. Nel frattempo, il notiziario annuncia che una nave è affondata a causa di un incendio a bordo: tra i passeggeri c’era anche Riza. Serhat conferma a Cesur e Suhan che Riza è morto, ma Cesur non ci crede perché il corpo non è stato ancora ritrovato.

Spoiler Brave and beautiful: Cesur e Suhan sposi!

È un gran giorno per Mihriban che viene eletta sindaco di Korludag. Tahsin propone di festeggiare alla tenuta. Suhan riceve una chiamata in cui le comunicano che nel sangue c’era un alto tasso di una sostanza nociva. Cahide suggerisce che potrebbe essere stato Bulent, che viene immediatamente convocato in procura per un interrogatorio.

Bulent è il principale sospettato dell’avvelenamento di Suhan: confessa di essere stato rapito da Riza per compiere il crimine, ma di essersi tirato indietro all’ultimo momento. Il procuratore riesce a risalire a Hikmet, il complice di Riza, che durante l’interrogatorio dichiara che erano tre le persone rapite. Una di queste era Hulya, che come Bulent, ammette di essere stata rapita, ma non di avere messo il farmaco nella bottiglia di acqua di Suhan. Si cerca di scoprire chi era la terza persona.

Durante una perquisizione il commissario Behzat trova nella borsetta di Cahide il flacone del farmaco. Cahide viene arrestata anche se proclama la sua innocenza. L’indagine sembra chiusa. Cesur e Suhan finalmente si sposano e il matrimonio viene celebrato dalla signora Mihriban.