Trame Brave and beautiful: anticipazioni su SÜHAN e RIZA

Non sarà soltanto il feroce assassinio di Korhan Korludağ (Erkan Avcı) a rendere tachicardico il gran finale di Brave and Beautiful. Negli ultimissimi episodi, lo psicopatico Riza (Yiğit Özşener) sequestrerà infatti la povera Sühan (Tuba Büyüküstün) e si preparerà a lasciare la Turchia insieme a lei, cosa che Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) tenterà di impedire con ogni mezzo…

Brave and Beautiful, news: Riza uccide Korhan

Come abbiamo già anticipato in uno dei nostri precedenti post, Korhan verrà assassinato proprio da Riza a poche ore dalla nascita di Nurhan, la figlia avuta dalla moglie Cahide (Sezin Akbaşoğulları). Con grande sfortuna, l’uomo deciderà infatti di andare a comunicare la lieta notizia alla sorella Sühan proprio nel momento in cui Riza si preparerà a rapirla, motivo per il quale farà sì che Cesur e la polizia si allontanino dalle tenuta con la scusa del “falso riscatto” del piccolo Ömer (Aras Ongun).

Appena vedrà Riza avvicinarsi a Sühan, Korhan farà da scudo con il suo corpo in protezione della consanguinea e verrà freddato con due colpi di pistola in pieno petto. Dopo ciò, il pazzoide narcotizzerà la donna e la condurrà in un capanno abbandonato, in attesa di procurarsi due biglietti di una nave per lasciare insieme a lei la nazione.

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan sparerà a Riza?

Qualche ora dopo, Sühan si risveglierà segregata in una stanza e si colpevolizzerà per la morte di Korhan, ucciso da Riza soltanto perché in quegli istanti si trovava da lei per comunicarle di essere diventato padre. Un dolore che la donna sfogherà tutto su Riza, appena quest’ultimo le si presenterà davanti ed ammetterà di averlo assassinato senza alcuna ragione, solo perché era nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

Visto che la Korludağ non farà altro che insultarlo, giurandogli che prima o poi Cesur riuscirà a rintracciarlo e a dargli ciò che si merita, Riza arriverà addirittura a dare una pistola alla sequestrata, per chiederle provocatoriamente di sparargli e mettere fine lei stessa alle sofferenze della sua famiglia. Dopo attimi di esitazione, la Korludağ premerà il grilletto, ma la pistola ovviamente sarà vuota. Ciò getterà Sühan ancora di più nello sconforto, in primis perché il sequestro metterà in pericolo la sua gravidanza.

Brave and Beautiful, trame: Cesur cerca di trovare Sühan

Intanto, aiutato dal procuratore Serhat (Serdar Özer), Cesur cercherà di fare il possibile per rintracciare dove si trova Sühan e prometterà un compenso economico a chiunque gli darà delle informazioni su Riza. In tal senso, Alemdaroğlu riceverà la telefonata della donna fatta salire sul taxi con cui Riza, nascosto nel bagagliaio, è riuscito ad entrare in città e ad avvicinarsi alla sua tenuta per rapire la consorte.

Grazie a questa informazione, Cesur non farà fatica a risalire al nome del tassista complice di Riza. A quest’ultimo non resterà dunque altra scelta se non uccidere a sangue freddo il suo aiutante, in modo tale che non possa parlare con gli inquirenti. Insomma, la situazione si farà sempre più tesa e decisamente critica…