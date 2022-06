Trame Brave and beautiful: anticipazioni sulla morte di KORHAN

Un’ingiusta tragedia caratterizzerà le ultimissime puntate italiane di Brave and Beautiful. Appena diventerà padre della piccola Nurhan, Korhan Korludağ (Erkan Avcı) verrà infatti ucciso! Un terribile assassinio che scuoterà tutti gli abitanti del paesello…

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di lunedì 13 giugno 2022

Brave and Beautiful, news: Cahide dà alla luce Nurhan

Tutto partirà quando l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) confesserà a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) di essere stata costretta da Riza (Yiğit Özşener) ad avvelenare Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), visto che il pazzoide ha rapito il figlio Ömer (Aras Ongun).

A quel punto, con l’aiuto del procuratore Serhat (Serdar Özer), Cesur riuscirà a trarre in salvo il piccolino ma si farà sfuggire Riza, mentre Banu racconterà alla polizia il suo coinvolgimento nella questione, scagionando di fatto Cahide (Sezin Akbaşoğulları), arrestata qualche giorno prima.

Ma proprio negli istanti in cui verrà emesse la sua scarcerazione, Cahide romperà le acque e si renderà urgente il suo ricovero in ospedale, dove darà alla luce la piccola Nurhan, come Korhan deciderà di chiamarla in ricordo della madre defunta. I due sposi penseranno poi di sotterrare l’ascia di guerra per il bene della bimba e si perdoneranno a vicenda, anche se il destino avrà in serbo un finale amaro per loro…

Brave and Beautiful, trame: Riza tende una trappola a Cesur!

Eh sì: contemporaneamente a questa bella novità, Riza continuerà a volersi vendicare di Cesur e gli tenderà uno sporco tranello. In pratica, il cattivo della telenovela fingerà di non essersi reso conto della liberazione di Ömer e telefonerà a Banu per chiederle di portare Cesur in un luogo per pagare il riscatto del piccolo, precisando che lì in realtà Alemdaroğlu verrà ucciso.

Dopo essersi assicurato che l’avvocatessa abbia agito esattamente come le ha chiesto, spiando tutto da una telecamera posizionata in camera di Cesur, Riza darà dunque il via alla seconda fase della macchinazione.

Vi anticipiamo infatti che, dopo aver allontanato con tale escamotage la polizia della tenuta di Cesur, Riza andrà in realtà a cercare Sühan, che proprio in quel momento sarà in compagnia di Korhan (giunto lì per comunicarle della nascita di Nurhan)!

Brave and Beautiful, spoiler: Riza uccide Korhan e…

Appena se lo ritroverà davanti con in mano una pistola, Korhan non esiterà dunque a fare da scudo a Sühan con il suo corpo e verrà freddato con due colpi in pieno petto. Insomma, il povero Korhan verrà ucciso a poche ore di distanza dall’arrivo della figlioletta, che sfortunatamente riuscirà a vedere soltanto una volta.

Una morte che sconvolgerà l’intero paesello, a partire dalla moglie Cahide, che verrà messa al corrente della tragedia da Reyhan ( Işıl Dayıoğlu) e Şirin (Irmak Örnek) quando sarà ancora in ospedale. Un’uscita di scena che addolorerà pure Tahsin (Temer Levent), che si porrà come obiettivo quello di assassinare Riza per vendicare ciò che è successo al primogenito!

In ogni caso, lutto a parte, la tensione per i Korludağ e Cesur non sarà ancora finita visto che, dopo aver fatto fuori Kohran, Riza avrà anche rapito Sühan. Insomma, il finale di Brave and Beautiful sarà decisamente tachicardico!