Brave and Beautiful anticipazioni: ultimo scontro, chi muore nel finale?

Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Riza, Cesur e Tahsin

Dopo l’omicidio di Korhan (Erkan Avcı) e il sequestro di Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), che in seguito entrerà in coma grazie ad una tremenda trappola, lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) avrà i giorni contati. Prima del gran finale di Brave and Beautiful, il cattivo della telenovela turca passerà infatti a miglior vita, ma non sarà il solo…

Brave and Beautiful, news: Riza viene arrestato ma…

Le anticipazioni segnalano che, appena Sühan verrà trasportata in ospedale ed entrerà in coma, Riza verrà prontamente arrestato dalla polizia; ciò perché l’uomo si sarà recato in clinica al fine di farsi curare una ferita in pieno petto, che la donna gli avrà inflitto con un pezzo di vetro nel disperato tentativo di difendersi durante il sequestro.

Quattro mesi dopo, Riza sarà processato ed il giudice, con estrema sorpresa, deciderà di dargli il permesso di farsi ricoverare in una struttura adeguata perché lo riterrà incapace di intendere e di volere. Una notizia che non farà felici Tahsin (Tamer Levent) e Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), certi del fatto che il loro nemico debba pagare per tutte le atrocità che ha commesso. I due uomini decideranno quindi di organizzarsi per mettere definitivamente fuori gioco il nemico…

Brave and Beautiful, trame: la trappola di Cesur e Tahsin per Riza

Eh sì: in pratica, il suocero e il genero si metteranno in contatto con un infermiere dell’ospedale psichiatrico, che lascerà credere a Riza di essere disposto ad aiutarlo a fuggire. Il pazzoide si fiderà quindi dell’uomo e gli darà dei soldi per mettere in moto il piano, che . stando a quanto gli sarà stato detto . dovrà condurlo in una piccola imbarcazione con cui lasciare la Turchia.

Tutto sembrerà dunque procedere per il verso giusto, dato che il criminale riuscirà a lasciare la clinica, ma il colpo di scena sarà dietro l’angolo…

Eh sì: quando il battello sarà ormai in mezzo al mare, Riza scoprirà che al suo interno ci sono anche Cesur e Tahsin, pronti ad affrontarlo e a ucciderlo per mettere definitivamente fine allo spargimento di sangue che ha creato nella loro famiglia, prima con l’assassinio di Adalet (Nihan Büyükağaç) e poi con quello di Korhan.

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin “si immola” per uccidere Riza!

Anche in questo caso, ci saranno però delle sorprese: quando starà per sparare un colpo di pistola a Riza, Cesur verrà immobilizzato con un teaser da un uomo di Tahsin, che poi darà ordine di condurre il genero il più lontano possibile dalla barca. Dopo ciò, Tahsin non esiterà a rivelare a Riza che morirà per sua mano, visto che così potrà vendicarsi delle morte di Adalet e Korhan e per ciò che ha fatto a Sühan, in coma da oltre quattro mesi.

Tra i due uomini verrà così a crearsi uno scontro fisico, che porterà entrambi alla morte quando l’imbarcazione esploderà grazie a tantissimo esplosivo, esattamente come il Korludağ Senior aveva previsto. Una scena drammatica a cui Cesur assisterà, sconvolto, non appena si risveglierà all’interno della sua automobile (dove avrà modo di leggere una lettera d’addio del suocero, dove gli chiederà di prendersi cura della figlia e del bambino che aspetta).

Insomma, non sarà soltanto Riza a morire ma pure Tahsin nel grande finale della telenovela. Comunque, prima di immolarsi, Tahsin avrà modo di chiedere perdono alla sua storica ex Mihriban (Devrim Yakut) per tutto il male che le ha fatto, confessandole di avere interrotto quarant’anni prima la loro relazione non per denaro, bensì perché il padre di Nurhan (Pervin Bağdat) aveva minacciato di uccidere sia lei e sia lui nel caso non avesse sposato la figlia, ormai “disonorata” e in attesa di Korhan…