Puntate finali Brave and beautiful: la situazione di Suhan

Prima di raggiungere il tanto agognato lieto fine, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) dovranno soffrire ancora un po’. Nelle ultimissime puntate di Brave and Beautiful, la donna entrerà infatti in coma a causa di un’altra azione diabolica dello psicopatico Riza (Yiğit Özşener) e rischierà di morire…

Brave and Beautiful, news: Riza uccide Korhan e rapisce Sühan

Tutto partirà quando Riza assassinerà Korhan (Erkan Avcı) a poche ore dalla nascita della piccola Nurhan, la figlia dell’imprenditore e di Cahide (Sezin Akbaşoğulları). Il povero Korhan avrà infatti la sfortuna di trovarsi con Sühan proprio quando Riza deciderà di rapirla e, proprio per questo, verrà freddato con due colpi di pistola che il pazzoide gli sparirà in pieno petto.

Dopo ciò, Sühan verrà dunque rapita da Riza, che la nasconderà in un’abitazione abbandonata dove intendere tenerla finché non si sarà procurato due biglietti per fuggire dalla Turchia insieme a lei. Proprio per questo, il cattivo della telenovela si troverà costretto a lasciare da sola la Korludağ per qualche ora. Ciò darà modo alla donna di fare una mossa…

Brave and Beautiful, trame: la trappola mortale per Sühan!

Eh sì: anche se sarà legata a delle catene di ferro, Sühan riuscirà a rompere il vetro di una finestra e a chiedere aiuto ad un uomo che in quei momenti si troverà nel campo di fronte alla casa per lavorare. Agendo così, la nostra protagonista avrà modo di telefonare a Cesur, che si precipiterà immediatamente lì insieme a Tahsin (Tamer Levent) per tentare di trarla in salvo.

Tuttavia, anche in questo caso, la fortuna non giocherà a favore di Sühan, visto che Riza arriverà sul posto prima di Cesur e capirà che la donna ha telefonato al consorte. Anche se verrà ferito dalla Korludağ con una scheggia di vetro in pieno addome , Riza deciderà di legarla con delle corde e delle stoffe per preparare una trappola mortale contro di lei. In pratica, lo psicopatico farà sì che una corta sia legata alla maniglia di una porta, in grado di azionare una pistola posta all’altezza della testa di Sühan una volta che verrà abbassata!

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan in coma!!!

Sfortunatamente, la trappola di Riza andrà a segno: quando sarà nella casa, Tahsin aprirà la porta e, di conseguenza, ferirà la figlia all’altezza della testa!!! Dopo diverse ore in sala operatoria, i medici riusciranno ad estrarre la pallottola, ma purtroppo Sühan entrerà in coma e le sue condizioni di salute saranno disperate: lo saranno talmente tanto che il primario chiederà a Cesur il permesso di procedere con l’aborto del bambino che la donna attende, sottolineando che in quel modo la moglie avrà forse più possibilità di riprendersi.

Un’ipotesi che Alemdaroğlu non vorrà prendere minimamente in considerazione, tant’è che non darà il suo benestare convinto che sarà il figlio a “riportare in vita” Sühan, qualora quest’ultima non dovesse risvegliarsi entro il termine della gravidanza. Insomma, i telespettatori dovranno “soffrire” fino all’ultimo minuto…