Che Dio ci aiuti 7: Elena Sofia Ricci conferma l’addio alla fiction. Quando avverrà di preciso?

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni su Elena Sofia Ricci

Per Suor Angela è tempo di lasciare Che Dio ci aiuti, parola di Elena Sofia Ricci. L’attrice toscana, intervistata da La Repubblica, ha confermato la sua partecipazione alla settima stagione della longeva fiction di Rai 1 che dovrebbe sancire anche la sua uscita di scena.

I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie a questo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia.

Nei mesi scorsi c’era stata una rassicurante dichiarazione fatta da Luca Bernabei (CEO della Lux Vide), nella quale la presenza di Elena Sofia Ricci nella settima serie era stata ufficializzata “dal primo episodio sino all’ultimo”; da questa intervista sembrerebbe invece che la partecipazione dell’attrice riguardi solo l’inizio della stagione, per poi lasciare nel corso degli episodi. Staremo a vedere, comunque si tratta di un’uscita di scena che arriva dopo dodici anni dalla prima puntata trasmessa il 15 dicembre del 2011 e che avrà sicuramente molto peso sulla nuova trama.

Ma come uscirà di scena Suor Angela? E il suo addio sarà definitivo?

È presto per rispondere a queste domande, quello che è certo è che gli sceneggiatori dovranno impegnarsi al massimo per trovare una degna sostituta (che abbia lo stesso carisma della protagonista uscente) e scrivere una buona storia convincente che possa mantenere alto l’interesse del pubblico. Così come è successo di recente in Don Matteo 13 con il vincente passaggio di testimone fra Terence Hill e Raoul Bova, che ha regalato alla longeva fiction ambientata a Spoleto ascolti straordinari, dimostrando anche che la vera forza di una produzione seriale è la sua trama ancora prima del suo protagonista. Che Dio ci aiuti avrà la medesima fortuna? Questo lo scopriremo solo vivendo.