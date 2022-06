Brave and Beautiful: Kıvanç Tatlıtuğ protagonista di una serie Netflix, ecco quale

Brave and beautiful ormai è quasi arrivato alle battute finali ma, per vedere Kıvanç Tatlıtuğ, (protagonista della soap nel ruolo di Cesur Alemdaroğlu), gli spettatori possono anche sintonizzarsi su Netflix. L’attore turco fa infatti parte del cast di Yakamoz S-245, serie tv turca sci-fi.

Yakamoz S-245: trama e anticipazioni

Ma di che cosa parla la produzione? Al centro della scena c’è il biologo marino Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) invitato dall’ex fidanzata Defne (Özge Özpirinçci) a prendere parte insieme a lei ed altri esperti ad un’esplorazione della Fossa di Erebus.

Dopo alcune ore, durante le quali tutti i componenti della squadra si troveranno all’interno di un sottomarino, avverrà però l’imprevisto fantascientifico: non appena riemergeranno, Arman e Defne scopriranno infatti che tutti quelli che si espongono al Sole muoiono in pochissimi secondi.

Presi dallo sconforto, i protagonisti del racconto troveranno dunque riparo nel Yakamoz S-245, un sottomarino militare turco con dei membri dell’equipaggio che saranno loro ostili fin dal primo minuto. Tuttavia, Arman e la sua squadra dovranno per forza “abitare” nel sottomarino per proteggersi dal sole, motivo per cui diventeranno il bersaglio principale di Umut (Ertan Saban), il secondo in comando.

Una serie avvincente, su Netflix dallo scorso aprile, che è il sequel di Into The Night, altra produzione molto apprezzata dal pubblico della piattaforma. Un’ottima occasione per gli italiani per ammirare il talento di Kıvanç Tatlıtuğ al di fuori dei panni di Cesur, dato che è il protagonista assoluto del racconto, liberamente ispirato al romanzo polacco The Old Axolotl.