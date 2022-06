Fiction Rai 1 autunno 2022, inverno 2023. Novità e conferme, anticipazioni

Le novità della fiction di Rai 1 (2022-2023)

Sono stati presentati oggi a Milano i palinsesti Rai per l’autunno/inverno 2022/23 e, oltre ai programmi di intrattenimento, sono state annunciate anche le fiction, sia sequel di serie di successo e sia titoli completamente nuovi che vedremo su Rai 1 nei prossimi mesi. Ecco dunque tutti i titoli che allieteranno le serate del pubblico dell’ammiraglia di Stato.

La stagione si apre con Esterno Notte di Marco Bellocchio, incentrata sul rapimento di Aldo Moro e interpretata da Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo. La serie racconta del sequestro e dell’uccisione dell’ex presidente del Consiglio. Dello stesso genere è Il nostro Generale, miniserie dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini.

Torna anche Lino Guanciale con Sopravvissuti, un mystery drama internazionale con al centro una barca a vela che salpa per una traversata oceanica, ma che dopo pochi giorni a causa di una violenta tempesta scompare dai radar. Un anno dopo viene ritrovato il relitto con a bordo, ancora vivi, solo sette dei dodici passeggeri. Che cosa è successo agli altri? Quale segreto nascondono i superstiti?

Sempre in autunno torneranno due donne amatissime della serialità Rai: la seconda stagione di Mina Settembre (con Serena Rossi nei panni di un’assistente sociale che ha un dono: quello di sapere ascoltare gli invisibili della sua città) e quattro nuove puntate dell’esplosiva Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia) con l’attrice Vanessa Scalera.

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico della prima stagione, nei martedì settembrini torna la serie francese Morgane detective geniale (quattro nuove puntate); a seguire, spazio a un’altra serie d’oltralpe, Sophie Cross – Verità Nascoste, che segue le drammatiche vicende di una donna avvocato che entra in polizia per scoprire la verità sulla scomparsa del suo bambino.

Tra le novità originali di Rai Fiction debutta anche Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, una nuova fiction tratta da dai romanzi di Diego De Silva con protagonista Massimiliano Gallo nel ruolo di un avvocato napoletano non proprio fortunato, che si occupa quasi esclusivamente di casi non particolarmente impegnativi di amici e parenti. E nonostante ciò, perde spesso in tribunale!

Sempre in autunno, da segnalare l’arrivo di un terzo capitolo tratto dalle commedie di Eduardo De Filippo (sempre firmato da Edoardo De Angelis): Non ti pago, con Sergio Castellitto nel ruolo di un personaggio ossessivo e paradossale nel contesto universale di una famiglia napoletana.

Vedremo anche Tutto per mio figlio, un tv movie con Giuseppe Zeno nel ruolo di uomo che decide di ribellarsi al racket della camorra fino a fondare un sindacato. Infine, dopo vari rinvii, a dicembre finalmente dovrebbe (condizionale d’obbligo) arrivare Il giro del mondo, una nuova grande coproduzione dell’Alleanza Europea, tratta dal classico di Jules Verne con protagonista David Tennant.

Tra l’inverno e la primavera, arriveranno poi tanti sequel di serie di successo. Dalla settima stagione per Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi alla seconda di Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri nei panni di un’avvenente e determinato vicequestore di Bari. In arrivo anche la settima stagione di Un passo dal cielo, la seconda de Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale e infine il vicequestore più anticonformista e scorretto della tv: Rocco Schiavone, con Marco Giallini, che da questa quinta stagione approda su Rai 1.

Tra le novità, debutta Mai più come prima, una serie nata da un’idea di Maurizio de Giovanni con protagonista Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri, che da Siena arriva a Napoli, e poi Sei donne, serie al femminile con Maya Sansa nei panni del PM Anna Conti,che indaga sulla scomparsa di una ragazza e attraversa le vite delle donne che l’hanno conosciuta.

Sempre sul fronte del crime, arrivano Il maresciallo Fenoglio (tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio) con Alessio Boni e Fiori sopra l’inferno (dal best-seller di Ilaria Tuti), un thriller con Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia, un’esperta in profilazione di serial killer.

Da segnalare anche Circeo, con Greta Scarano: la serie si concentra sul processo agli aguzzini del delitto del Circeo (1975) e sulla rivendicazione della dignità della donna nel confronto tra un’avvocata e la sopravvissuta al dramma. Assisteremo anche a Vivere non è un gioco da ragazzi con protagonisti Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e con la partecipazione di Claudio Bisio.

In arrivo anche il tv movie Fernanda Wittgens con Matilde Gioli nel ruolo della prima direttrice della Pinacoteca di Brera: la guerra e la lotta per salvare un patrimonio d’arte e gli ebrei dalla persecuzione razziale. Chiude la collection Purché finisca bene con tre nuovi film: Se mi lasci ti sposo, La fortuna di Laura e Diversi come due gocce d’acqua.