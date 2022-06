Fiction Rai 2 autunno inverno 2022 – 2023. Anticipazioni

Le novità della fiction di Rai 2 (2022-2023)

Durante la presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno/inverno 2022 e la primavera 2023, sono state annunciate anche le serie tv (sia nuove stagioni e sia titoli completamente nuovi) delle fiction che vedremo nella nuova annata su Rai 2.

Partiamo subito dalle nuove stagioni di due cult della seconda rete. Dopo il successo in tv e sulla piattaforma streaming RaiPlay (dove ha totalizzato oltre cinquanta milioni di Legitimate Stream) e il recente passaggio su Netflix, il coming of age Mare Fuori tornerà con la sua terza attesissima stagione per raccontare le drammatiche storie di vita dei giovani detenuti dell’Istituto di Pena Minorile di Nisida.

E, dopo alcuni anni dal finale della seconda stagione, è tempo di tornare anche per il fortunato crime-thriller La porta rossa, giunto alla sua terza stagione, la serie che vede protagonista Lino Guanciale insieme a Gabriella Pession e Valentina Romani.

Queste invece le novità. Dall’Alleanza Europea con France Télévisions e ZDF, arrivano: The Reunion, un thriller tratto dal best-seller La jeune fille et la nuit di Guillaume Musso che esplora il rimosso omicida di un gruppo di amici che si riuniscono dopo venticinque anni, e Il quinto giorno, un mystery drama tratto dal romanzo di Frank Schätzing che vede al centro della trama un’apocalisse: la natura si rivolta e forse un’entità misteriosa e potente cha deciso di fare i conti con l’umanità ingrata che da anni distrugge l’ambiente.

Infine, da segnalare anche la serie spagnola Tutti Mentono (Todos Mienten), e la francese L’Isola delle trenta bare (L’Île aux trente cercueils), un appassionante thriller liberamente tratto dal romanzo omonimo di Maurice Leblanc.