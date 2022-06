Grey’s Anatomy 18, trame episodi “Tu sei il sangue” e “A caccia di sangue”

Grey’s Anatomy chiude la sua diciottesima stagione con un grande evento: due episodi intitolati Tu sei il sangue (You Are The Blood) e A caccia di sangue (Out For Blood), disponibili da oggi (mercoledì 22 giugno 2022) su Disney+. Un finale di stagione che permette al medical drama di Shonda Rhimes di raggiungere il grande traguardo dei 400 episodi. Per festeggiare, Jesse Williams e Sarah Drew sono tornati rispettivamente nei panni del Dr. Jackson Avery e del Dr. April Kepner. Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa super puntata.

L’episodio inizia con il fatidico test di valutazione del programma di specializzazione, prova che potrebbe decidere le sorti del Grey-Sloan Memorial. Sembra che questo sia almeno in parte il motivo per cui Jackson è tornato. Mentre ciò accade, in perfetto stile Shondaland, una serie di sfortunati eventi colpirà tutti i protagonisti. Anche April è tornata tra le corsie dell’ospedale e la dottoressa Miranda Bailey la metterà subito al lavoro appena capirà di essere a corto di personale.

Owen Hunt si trova a dover fronteggiare un problema che potrebbe distruggergli non solo la carriera ma anche la vita: l’uomo infatti è stato denunciato dalla moglie di un veterano di guerra per aver fornito farmaci che hanno dignitosamente aiutato a morire molti militari con fibrosi polmonare; preso dal panico, l’uomo decide di scappare insieme alla moglie Teddy…

In questa ultima puntata, c’è anche una bellissima sorpresa per i fan: ovviamente ci riferiamo a ritorno dei Japril, finalmente i due sono ufficialmente una coppia felice e innamorata. E mentre le cose tra Kai e Amelia diventano sempre più importanti, anche Jo e Link ritrovano una buona intensa… se sia amicale o qualcosa di più lo scopriremo solo in futuro!

Lo stesso non si può dire di Miranda, la quale – dopo aver ricevuto le dimissioni – potrebbe aver bisogno di molto tempo per se stessa per elaborare il più grande fallimento della sua carriera. A Meredith spetta l’arduo compito dii rimettere in piedi il Gray Sloan, proprio lei che si trova a vivere una profonda crisi, una crisi che la porta costantemente avanti e indietro nel tempo aprendo ferite che non si sono mai veramente rimarginate (morti, abbandoni e fantasmi).

Un finale di stagione interessante ma soprattutto molto emozionante che ci ha ricordato ancora una volta che dietro Meredith Grey si nasconde una persona con tutte le sue fragilità, le sue insicurezze e le sue debolezze. Non ci resta dunque che attendere il prossimo autunno quando su ABC e Disney+ farà il suo debutto la diciannovesima stagione del più longevo medical drama al mondo.