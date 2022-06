Grey’s Anatomy 18, trama episodio “Ti copro io”

Mancano solo tre puntate alla conclusione di questa appassionante diciottesima stagione di Grey’s Anatomy. Da oggi (mercoledì 8 giugno) su Disney+ è disponibile il diciassettesimo episodio intitolato Ti copro io (I’ll Cover You). Ecco le anticipazioni della nuova puntata.

Leggi anche: L’Ora – Inchiostro contro piombo: cast, trama e anticipazioni della fiction di Canale 5

La Bailey torna in corsia dopo due giorni di pausa e trova una situazione molto caotica (come interventi chirurgici posticipati e annullati). La donna è furiosa e si rende conto che non può assentarsi nemmeno due giorni senza che l’ospedale precipiti nel caos! “Salvare questo programma è un problema di tutti non solo mio, quindi dobbiamo risolverlo insieme“, dice la donna ad Amelia e Maggie.

Nel frattempo, è il primo giorno di Nick come chirurgo ad interim in ospedale, ma Richard è troppo impegnato a cercare spuntini per occuparsi di lui. Come mai? L’uomo ha bevuto uno dei frullati di Catherine, senza rendersi conto che si trattava di un frullato di cannabis. Ed è Meredith a capire, con orrore, che suo padre non è nelle condizioni giuste per poter lavorare; la donna consegna tutti i suoi casi a Nick per potersi occupare di lui. Ma, nonostante tutto, Richard ha vari momenti di lucidità e intuisce ad esempio che Meredith è pronta a lasciare Seattle perché, ovunque guardi, è perseguitata dai ricordi legati a quelle corsie…

Intanto Nick si trova in sala operatoria insieme a un nervosissimo Levi (ricordiamo che il giovane medico dopo aver causato accidentalmente la morte di un suo paziente è caduto in una forte depressione). Nick si rende conto del suo terrore e cerca di rassicurarlo dicendogli che quella era la storia di ieri ma oggi può scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Mentre Meredith affronta Miranda per un chiarimento, Owen e Teddy si trovano in terapia familiare per comprendere meglio le necessità del piccolo Leo. La Altman è convinta che il piccolo sia un trans, ma il terapeuta non è così sicuro.

Durante una accesa discussione sul da farsi per un paziente, per Jo e Link arriva finalmente il momento per chiarire la loro complicata situazione. Link le dice che si è sentito usato da lei, a quel punto la Wilson ammette di averlo respinto solo per proteggere la loro amicizia.

La puntata si chiude con un colpo di scena inaspettato, quando Richard chiede a Catherine perché mai ha portato della cannabis nella loro casa sapendo che è una tossicodipendente in via di guarigione. A quel punto, la donna gli rivela che purtroppo il suo cancro è tornato!