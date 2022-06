Grey’s Anatomy 18, trama episodio “Più forte dell’odio”

Più forte dell’odio (Stronger than hate) è il terzultimo episodio della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy disponibile da oggi – 15 giugno 2022 – su Disney+. Una puntata in cui Nick è l’ospite d’onore di una cena di benvenuto a casa Grey, mentre proprio Meredith deve soccorrere una paziente asiatica vittima di un brutale crimine d’odio. Ecco le anticipazioni della nuova puntata.

La puntata si apre con Maggie e Winston impegnati a casa di Meredith a preparare una cena in onore di Nick, alla quale sono stati invitati anche altri colleghi, come Teddy, Owen e Miranda (nonostante quest’ultima non abbia una buona opinione di lui). Intanto Richard, dopo aver saputo da Catherine che il suo cancro è tornato, decide di rimanere accanto alla moglie che si trova in ospedale per sottoporsi alla chemio.

Mentre alla cena gli ospiti continuano ad arrivare, tra cui la nuova coppia Amelia e Kai, al pronto soccorso del Grey Sloan giunge una donna vittima di una brutale aggressione da parte di un uomo razzista.

Alla serata arrivano anche Link (costretto a vedere la donna che ama insieme al nuovo dottore) e Wendell, fratello di Winston; proprio quest’ultimo chiama in disparte il suo consanguineo per chiedergli quanto sia grave la sua situazione con gli strozzini. Wendell a quel punto ammette che le persone a cui deve dei soldi sono prive di scrupoli e teme per la sua vita. Winston si arrabbia e lascia la casa di Meredith.

Mentre Link apprende che Jo ha confessato a Teddy la loro notte di passione, Amelia e Kai esprimono la volontà di non volere figli. I due medici non hanno nessuna intenzione di mettere da parte i loro progetti personali e professionali per una famiglia. Quando Winston torna alla cena, Maggie gli dice di aver dato dei soldi a Wendell per pagare i suoi finanziatori, ma è la stessa cosa che ha fatto lui. Dunque Wendell ha preso di nuovo in giro tutti?

Mentre Catherine si sottopone alla chemio e presenta suo marito Richard a Simon (il paziente con sarcoma sinoviale che abbiamo conosciuto nella scorsa puntata) e Kristen, la moglie incinta, Meredith e Levi curano Alice, purtroppo quasi in fin di vita. Comprensibilmente, il caso della donna asiatica colpisce molto Nico, chiamato per un consulto ortopedico. Il giovane medico asiatico-americano ha immediatamente dedotto che si tratta di un crimine d’odio. “Pensi che smetteremo mai di essere visti come stranieri?“, chiede a Michelle. Più tardi, Levi gli si avvicina per confortarlo…

A fine puntata, Richard dice a Catherine che, se sta facendo la chemio solo per lui, non ne aveva bisogno. “Ho il cancro, e questo fa schifo“, risponde la donna, “ma voglio ancora vivere. Dopo una giornata intensa di lavoro in ospedale, finalmente Meredith torna a casa dove trova Nick che le ha preparato una romantica cena a lume di candela!