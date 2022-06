Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni: Dora fuori dal cast, torna Alfredo Perico!

Non sarà soltanto il giovane magazziniere Nino Zaccheo (Luca Grispini) a non far parte della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, che come sapete partirà su Rai 1 dal prossimo settembre. Insieme a lui, ad uscire di scena sarà anche la sua “aspirante” fidanzata Dora Vianello, interpretata fin dalla prima stagione daily da Mariavittoria Cozzella. L’attrice non compare infatti nel cast della settima stagione della fiction daily.

Il Paradiso delle Signore 7, news: fuori Dora, dentro Alfredo

Non è ancora dato sapere come Dora uscirà di scena e, probabilmente, il tutto verrà svelato soltanto quando verranno mandati in onda gli episodi inediti.

Quello che sappiamo al momento è che la Vianello uscirà ma ci saranno due new entry e un ritorno. Nelle vicende del grande magazzino di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si riaffaccerà Alfredo Perico, che in passato aveva corteggiato Maria Puglisi (Chiara Russo).

In magazzino viene assunto Alfredo Perico, vecchia conoscenza del Paradiso, che aiuterà Armando anche in ciclofficina, vista la sua passione per le biciclette. Guascone e dongiovanni, inizia a corteggiare una delle Veneri, che sembra però ignorarlo…

Così riporta la sinossi ufficiale della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Quale sarà la venere prescelta da Alfredo? Ci riproverà con Maria, ora che la sua storia con Rocco Amato (Giancarlo Commare) è naufragata, o le sue attenzioni si sposteranno su qualcun’altra? Di certo c’è che Alfredo sarà ancora interpretato dal giovane attore Gabriele Anagni, che il pubblico delle soap già conosce per il ruolo di Claudio Parenti in Un posto al sole.