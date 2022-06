Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Luca Grispini (Nino) non ci sarà

Spoiler Il paradiso delle signore 7: notizie su Nino Zaccheo (Luca Grispini)

Nonostante manchino ancora tre mesi circa alla nuova stagione de Il paradiso delle signore, il pubblico è già in fibrillazione e cerca notizie sulla settima annata della serie (la quinta in formato daily). Questa sete di news è probabilmente alimentata anche dal fatto che le riprese del prossimo ciclo sono già iniziate e quindi non di rado spuntano foto dal set (soprattutto su Instagram).

Quali saranno le new entry confermate del Paradiso 7? In attesa di scoprirlo, registriamo invece un sicuro addio alla fiction pomeridiana. Alla ripresa settembrina non troveremo più ad attenderci il personaggio di Nino Zaccheo, interpretato nella quinta e (soprattutto) sesta stagione dal giovane attore Luca Grispini.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: NINO esce di scena

A confermare l’uscita di scena è stato lo stesso Grispini, che ne ha parlato qualche settimana fa in un’intervista concessa a Granelli – la serie. Per l’occasione, Luca ha fatto capire che sin dal suo arrivo era stata preventivata una sua partecipazione che non andasse oltre la sesta stagione, e così è stato (peraltro, l’attore non ha nascosto che la storyline riguardante il suo personaggio non è decollata come si pensava).

Che fine farà dunque il sentimento che sembrava essere nato tra il seminarista Nino e la venere Dora e che da un certo punto in poi è stato quasi accantonato? Sicuramente la narrazione ce lo spiegherà ma, a proposito di Dora, c’è da dire che finora nelle immagini che stanno circolando sui social sembra non esserci traccia della Vianello e di conseguenza della sua interprete Mariavittoria Cozzella. È solo un caso? Staremo a vedere…