Il Paradiso delle Signore 7: Ludovica arriva a stagione inoltrata?

Nel finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori della fiction daily di Rai 1 hanno assistito alla partenza da Milano di Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena).

Ingannata dalla madre Flavia (Magdalena Grochowska), che le ha fatto credere di essere ammalata, e piantata in asso da Marcello Barbieri (Pietro Masotti), la giovane vicepresidentessa del Circolo ha scelto infatti di partire al fianco di Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco), motivo per cui non è detto che Ludovica appaia fin da subito nei prossimi episodi inediti della fiction…

Il Paradiso delle Signore 7, rumor: Ludovica assente nelle prime puntate?

A dare supporto a questa tesi c’è il fatto che, attualmente, l’attrice Giulia Arena non ha postato foto che la ritraggono sul set del Paradiso. Tuttavia, date le domande dei fan, l’interprete di Ludovica ha invitato tutti quanti a stare tranquilli, lasciando intendere che il suo personaggio continuerà ad essere al centro delle trame.

D’altronde è impossibile che non sia così, visto che Marcello si è accordato con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) affinché lo trasformi nell’uomo in grado di stare accanto alla Brancia di Montalto. L’ipotesi più accreditata è dunque che Ludovica compaia nella settima stagione quando ormai sarà già un po’ inoltrata. Staremo a vedere.