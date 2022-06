Il Paradiso delle Signore 7: nuovo look per Maria Puglisi (Chiara Russo)

Piccolo “cambiamento” per Maria Puglisi (Chiara Russo) nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Dopo aver archiviato la relazione con Rocco Amato (Giancarlo Commare), finita in seguito ad un tradimento da parte del ragazzo, la giovane sarta penserà di dare un “taglio” al suo passato e, non a caso, deciderà di sfoggiare un nuovo look (come vedrete tra qualche paragrafo).

Il Paradiso delle Signore, spoiler: il nuovo look di Chiara Russo!

Nei primi scatti dal set, che come sapete è stato riaperto lo scorso 30 maggio, l’attrice Chiara Russo appare infatti con un look decisamente diverso rispetto al passato. Via i riccioli, la “Maria” del Paradiso sfoggia infatti un caschetto liscio, leggermente ondulato all’altezza delle spalle.

Il cambiamento avrà ripercussioni anche sulla vita della Puglisi nella prossima stagione della fiction daily di Rai 1? Dopo Rocco, Maria troverà un nuovo amore? Molti fan si sono convinti che il suo futuro sia Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ma sarà davvero così?

Non ci resta che attendere gli episodi inediti, in onda da settembre 2022, per avere la risposta a questa domanda…