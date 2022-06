Il Paradiso delle Signore: Chiara Baschetti nel cast della stagione 7

Una new entry conosciuta dal pubblico televisivo animerà le puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Nel cast della fiction daily di Rai 1 ci sarà infatti anche Chiara Baschetti, nota per essere stata Elena Sereni ne L’Isola di Pietro, fortunata fiction Mediaset che per tre stagioni ha seguito le avventure di Pietro (Gianni Morandi) e di sua figlia Elena (la Baschetti, appunto).

Chiara Baschetti nel cast de Il paradiso delle signore 7

La notizia è stata diffusa grazie alla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. Insieme a Chiara Baschetti, arriveranno inoltre Clara Danese e Elvira Camarrone. Per ciascuna delle tre, ancora non è stato reso noto il nome del personaggio che interpreteranno, ma la sinossi ufficiale della prossima stagione parla di tre donne destinate a creare scompiglio nel grande magazzino gestito da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Scopriamo insieme chi sono.

La prima è la misteriosa Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Collegata ad Adelaide (Vanessa Gravina), con cui instaurerà una collaborazione nella gestione del Paradiso grazie alle quote che la Contessa ha sottratto con l’inganno ad Umberto (Roberto Farnesi), Matilde è “una donna volitiva con una storia da imprenditrice, in fuga da un passato doloroso. Vittorio e Matilde si ritrovano a lavorare fianco a fianco e tra conflitti e simpatie tra i due nasce un rapporto inaspettato“.

Ci saranno inoltre due nuove veneri: Clara Boscolo ed Elvira Gallo. “La prima proviene da un mondo rurale e sarà difficile per lei ambientarsi nel tempio della moda. Per Elvira, invece, l’inserimento è più facile e da subito stringe un ottimo rapporto con le colleghe. Il suo sogno è sposarsi, ma non ha ancora trovato l’uomo della sua vita“.

Chi interpreterà chi? Nelle prossime settimane cercheremo di fornirvi ulteriori dettagli…