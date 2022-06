La scelta – The choice, film stasera in tv su Canale 5: cast e trama

Film “La scelta – The choice”, il 14 giugno in prima serata su Canale 5

Stasera (martedì 14 giugno 2022) in prima serata su Canale 5 va in onda La Scelta – The Choice, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, che racconta la storia di due vicini di casa che si innamorano a prima vista e finiscono in una travolgente relazione che verrà messa alla prova dagli eventi più importanti della vita.

La storia si svolge in una piccola cittadina costiera nella Carolina del Nord e inizia quando l’esuberante Gabby Holland (Teresa Palmer), studentessa di medicina e promessa sposa di Ryan (Tom Welling), un collega medico dello stesso ospedale in cui lavora. si trasferisce nella casa accanto a quella di Travis Shaw (Benjamin Walker), un affascinante veterinario narcisista e donnaiolo. Inizialmente Gabby crede che sia un uomo molto presuntuoso ma, quando il suo ragazzo Ryan parte per lavoro, Gabby passa molto tempo insieme a Travis fino ad innamorarsi l’una dell’altro.

La scelta – The choice: la trama del film

Al suo rientro, Ryan chiede a Gabby di sposarlo, mentre Travis viene lasciato da Monica (Alexandra Daddario), la ragazza con cui usciva da qualche tempo. Il giovane veterinario corre subito in ospedale per parlare con la donna che ama, ma scopre che se n’è andata dopo aver rotto il fidanzamento con Ryan. Travis va a cercarla a casa della sua famiglia per farle la proposta di matrimonio. Gabby accetta e finalmente si sposano; nel corso degli anni diventano anche genitori di due bellissimi bambini.

Una sera, aspettando Travis in un locale per una cena romantica alla quale lui non arriverà mai per un’emergenza lavorativa, Gabby decide di tornare a casa ma viene coinvolta in un grave incidente mentre si trova alla guida della sua auto. La donna entra in uno stato di coma profondo e Travis si dà la colpa della terribile tragedia che ha distrutto la sua famiglia. Quando i medici gli comunicano che sua moglie ha 90 giorni di tempo per svegliarsi (altrimenti dovrà rinunciare al supporto vitale), Travis dovrà fare una scelta molto difficile…

Si tratta dell’undicesimo adattamento cinematografico dei romanzi dell’autore americano Nicholas Sparks, conosciuto anche come lo scrittore dell’amore per via delle sue numerose opere ambientate in North Carolina e che hanno come tema principale l’amore. Il suo più grande successo è Notebook, conosciuto in Italia con il titolo Le pagine della nostra vita.

La Scelta, oltre alla commovente sceneggiatura, trova il suo punto di forza nei due giovani protagonisti: Benjamin Walker e Teresa Palmer, la cui ottima performance riesce ad elevare al massimo il dramma di questo struggente e romantico racconto che tocca le note più interne dell’animo umano.