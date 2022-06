L’Ora – Inchiostro contro piombo, quando va in onda e quante puntate

A trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, da stasera (mercoledì 8 giugno) in prima serata su Canale 5 arriva L’Ora – Inchiostro contro piombo, la nuova appassionante fiction Mediaset in cinque puntate che racconta la spietata lotta alla mafia di un gruppo di giornalisti coraggiosi.

La serie, coprodotta da Rti con Indiana Production (con la collaborazione di Squareone Productions), è liberamente tratta dal romanzo Nostra Signora della necessità, scritto da Giuseppe Sottile, e vede Claudio Santamaria nei coraggiosi panni del direttore Antonio Nicastro (figura ispirata a Vittorio Nisticò, eroico giornalista del celebre quotidiano “L’Ora” che negli anni Cinquanta osò sfidare la mafia).

L’Ora – Inchiostro contro piombo, la fiction con Claudio Santamaria

La storia si apre in Sicilia, negli anni Cinquanta, precisamente a Corleone dove sparisce un sindacalista. La notizia arriva sulla scrivania del direttore Antonio Nicastro (Santamaria), il quale intuisce subito che dietro al misfatto c’è qualcuno o qualcosa di losco e molto pericoloso. L’uomo è venuto da Roma insieme alla moglie Anna (Silvia D’Amico) per tagliare i costi del giornale ma si ritrova a capo di un’inchiesta da prima pagina contro la mafia. Insieme ai suoi collaboratori decide di portare alla luce, attraverso le pagine del quotidiano, gli affari sporchi della malavita, denunciandone le nefandezze e svelando ai lettori dinamiche e segreti.

Accanto a Claudio Santamaria, nel cast della serie diretta da Piero Messina, Ciro d’Emilio e Stefano Lorenzi (sceneggiata da Ezio Abbate, Claudio Fava e Riccardo Degni), troviamo Maurizio Lombardi, Daniela Marra, Francesco Colella, Bruno Di Chiara, Marcello Mazzarella, Silvia D’Amico, Giampiero De Concilio, Tiziana Lodato, Giovanni Alfieri, Giorgia Spinelli, Samuele Segreto, Daniela Scattolin, Josafat Vagni, Paride Benassai, Lino Musella, Selene Caramazza, Fabrizio Ferracane e Giuseppe Tantillo.

L’Ora – Inchiostro contro piombo porta in scena il racconto delle eroiche e devastanti battaglie del primo giornale antimafia (ricordato anche come il quotidiano con il più alto numero di vittime di giornalisti per mano mafiosa). La sua grande storia si intreccia con la vita della città di Palermo e con la carriera di tanti professionisti di cronaca nera divenuti, grazie al loro immenso coraggio, simbolo di onestà e orgoglio per il nostro Paese. Appuntamento dunque a mercoledì 8 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.