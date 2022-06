Mare Fuori da RaiPlay a Netflix dal 10 giugno

Mare Fuori lascia RaiPlay e passa a Netflix! Dopo i record ottenuti su RaiPlay dove da mesi mantiene saldamente il titolo di serie più vista (con oltre trenta milioni di visualizzazioni), il prison drama partenopeo creato da Cristiana Farina da venerdì 10 giugno sbarca sulla piattaforma americana.

Mare fuori è stata lanciata nell’autunno 2020 su Rai 2 ed è stata concepita sin dal principio per raccontare le drammatiche storie di un gruppo di giovani detenuti, reclusi nell’Istituto di Pena Minorile (IPM) di Napoli. Nell’arco di due stagioni e ventiquattro episodi, la serie ha trasformato i suoi giovani e talentuosi protagonisti (tra cui Nicolas Maupas, Valentina Romani, Massimiliano Caiazzo) in veri e propri idoli del pubblico giovane ma non solo.

Mare fuori: dal 10 giugno le prime due stagioni si potranno rivedere solo su Netflix

Un successo senza precedenti per una serie tv italiana, commentato qualche mese dalla creatrice con un post condiviso su Instagram, nel quale sottolineava il successo strepitoso della sua creatura:

Incredibile! Primo da settimane per richieste on demand. Numeri da Netflix worldwide e nessuno dà fiato alle trombe?!?! Siamo un paese con scarsa autostima e poco coraggio! Urge una cura. Suggerimenti?

Un traguardo lusinghiero che non è passato di certo inosservato a Viale Mazzini, dove lo scorso marzo la direttrice di Rai fiction Maria Pia Ammirati ha confermato non solo una terza stagione ma addirittura un quarto capitolo della saga con protagonisti (tra gli altri) Carolina Crescentini nel ruolo di Paola Vinci, la direttrice dell’Istituto, e Carmine Recano in quello del comandante di polizia Massimo Valenti.

In attesa di rivedere i ragazzi dell’IPM nei nuovi episodi in onda su Rai 2 probabilmente il prossimo autunno, dal 10 giugno se avrete voglia di fare un rewatch dovrete necessariamente abbonarvi a Netflix per rivivere le emozioni e i drammi di Carmine, Naditza, Filippo e di tutto il mondo di Mare Fuori.