New Amsterdam 4: trama puntata del 10 giugno

Venerdì 10 giugno, Canale 5 proporrà in prima serata tre nuovi episodi della quarta stagione del telefilm New Amsterdam. Ecco anticipazioni e trame:

New Amsterdam, quarta stagione: Un segno duraturo

Max ed Helen intendono impiegare le ultime cinque settimane prima della partenza per lasciare un segno duraturo del loro operato al New Amsterdam. Helen si scontra contro la pessima gestione degli screening mammografici; Max deve lavorare al fianco di Veronica Fuentes e usare il tempo che rimane per passarle il testimone. L’occasione per collaborare si presenta quando l’ospedale riceve in dono un terreno abbandonato in un quartiere degradato, di cui bisogna decidere l’utilizzo. Max vuole affrontare la questione “in stile New Amsterdam”. Veronica sembra appoggiarlo, ma la pugnalata alle spalle non si fa attendere.

New Amsterdam, stagione 4: Falsi ricordi

Veronica Fuentes prosegue nel riassetto del New Amsterdam e per strizzare l’occhio ai conservatori procede a un restyling dell’atrio, sostituendo la targa Lenape con una mostra di arte birmana sponsorizzata dal Manhattan Museum. Una paziente birmana asserisce che l’arpa in mostra sia di sua proprietà e l’ospedale rischia uno scandalo. Helen e Iggy si trovano a testimoniare su fronti opposti in un processo per stupro nel quale lui, in veste di esperto, nega l’attendibilità dei ricordi recuperati. In Pronto Soccorso Lauren trova sua madre in preda ai dolori ed è convinta che sia alla ricerca degli antidolorifici da cui è dipendente.

New Amsterdam 4: Un intervento pazzesco

Helen riceve un messaggio da un suo ex e poco dopo scopre che è gravemente malato e dovrà essere sottoposto a un rischioso intervento per il quale Max contatta una giovane, competentissima oncologa. Nel frattempo, Bloom è alle prese con due anziani comici malandati e brontoloni.