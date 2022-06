New Amsterdam 4: cast, anticipazioni e novità della quarta stagione

New Amsterdam 4, dal 3 giugno su Canale 5

Da questa sera (venerdì 3 giugno) New Amsterdam torna su Canale 5. Si tratta della quarta attesissima stagione del medical drama Nbc creato da David Schulner e basato sul libro autobiografico Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto da Eric Manheim.

Dopo circa un anno dal finale della scorsa stagione, i fan avranno finalmente una risposta alla domanda: cosa è successo dietro la porta chiusa dell’appartamento di Helen Sharpe dopo che lei e il dottor Max Goodwin si sono scambiati un tenero bacio? Dopo un terzo capitolo ambientato nell’era post pandemica (o quasi), la nuova stagione sarà una sorta di rinascita per tutti i personaggi della serie.

New Amsterdam: le novità della quarta stagione

Max Goodwin finalmente potrà riunirsi alla sua piccola Luna e vivere il suo amore con Helen Sharpe, mentre Floyd Reynolds, malgrado abbia scoperto che la sua amante (Lyn Malvo) è sposata con il primario che gli ha offerto una promozione, proverà lo stesso a far funzionare la relazione. Di sicuro per i due amanti non sarà affatto facile mantenere il segreto sulla loro storia clandestina.

E a proposito di conflitti, Leyla Shinwari scoprirà che la sua fidanzata Lauren Bloom ha pagato il medico responsabile delle assegnazioni per farle offrire un posto al New Amsterdam ed evitare così la sua partenza per Washington (dove è stata ingaggiata come specializzanda). Di sicuro questa inaspettata scoperta darà uno scossone molto forte al loro rapporto. Infine Iggy Frome, dopo le difficoltà vissute con la pandemia e i suoi problemi legati al cibo, decide di lasciare il suo ruolo di terapeuta per dedicarsi completamente alla famiglia.

New Amsterdam: cast e new entry della quarta stagione

Nel cast della quarta stagione, accanto al protagonista Ryan Eggold (Max Goodwin), troviamo Freema Agyeman (Dott.ssa Helen Sharpe), Janet Montgomery (la dottoressa Lauren Bloom), Tyler Labine (lo psichiatra infantile Dr. Iggy Frome) e Jocko Sims (Il dottor Floyd Reynolds). Tra le new entry da segnalare l’arrivo di Michelle Forbes nel ruolo della dottoressa Veronica Fuentes, una professionista calma, equilibrata e coraggiosa chiamata a “ricostruire” l’ospedale in crisi. Ovviamente non mancherà di portare scompiglio tra le corsie dell’antico ospedale. In arrivo anche una guest star d’eccezione: Sandra Mae Frank nei panni della dottoressa Wilder, un brillante chirurgo sordo e determinato.

La quarta stagione di New Amsterdam è formata da ventidue episodi che Canale 5 trasmetterà in sette prime serate ogni venerdì. Oltre alla diretta streaming, su Mediaset Infinity sono disponibili anche tutti gli episodi delle prime tre stagioni.