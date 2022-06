New Amsterdam 4: dove eravamo rimasti e anticipazioni

Su Canale 5 torna New Amsterdam dal 3 giugno

Da venerdì 3 giugno in prima serata su Canale 5 tornano le avventure del dottor Max Goodwin con la quarta attesissima stagione di New Amsterdam, acclamato medical drama statunitense con protagonista Ryan Eggold. In attesa delle nuove puntate, in questo post ripercorreremo brevemente gli eventi visti nel finale della scorsa stagione più qualche accenno sulle novità della prossima.

Nel finale del terzo ciclo, Max finalmente si è lasciato andare con Helen siglando l’inizio della loro storia con un tenero bacio molto passionale ma soprattutto molto atteso dai fan. Anche Floyd e Lyn hanno iniziato una relazione tenendo bene in mente tutti i limiti della clandestinità. Il cardiochirurgo infatti, dopo aver accettato il posto da vice primario, ha scoperto che la donna è la moglie del suo primario.

New Amsterdam 4 anticipazioni: Floyd prova a lavorare insieme a Lyn

Dopo l’imponente emergenza sanitaria, Iggy ha molto faticato per ricominciare e soprattutto per ritrovare la giusta serenità in famiglia, motivo per il quale è motivato a lasciare il suo ruolo di terapeuta; infine Lauren per far rimanere la sua fidanzata al New Amsterdam (la quale è stata ingaggiata come specializzanda a Washington) si è vista costretta ad offrire dei soldi al medico responsabile delle assegnazioni.

La nuova stagione riprende il racconto esattamente da dove si è interrotto lo scorso anno: Max e Helen sono alle prese con la loro storia d’amore, mentre Floyd, nonostante la consapevolezza di aver scelto di iniziare una storia d’amore che non lo porterà molto lontano, proverà a lavorare insieme a Lyn per trovare un equilibrio nel loro rapporto poliamoroso. Al New Amsterdam arriveranno anche nuovi stagisti che verranno accolti da Bloom.

In conclusione, se la scorsa stagione è stata “intaccata” dalla pandemia, nella quarta ognuno dei protagonisti dovrà mettersi in gioco per trovare la propria felicità. In attesa di vedere i nuovi episodi su Canale 5, vi ricordiamo che le prime tre stagioni di New Amsterdam sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity.