Sei sorelle, anticipazioni dal 14 al 17 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da martedì 14 a venerdì 17 giugno 2022

Blanca cerca a tutti i costi di contenere gli alti costi delle nozze senza insospettire la dispotica Dana Dolores. Sempre più angustiato dalle minacce di Ricardo, Salvador chiede a Diana di dirgli tutta la verità su suo padre. Francisca trova una soluzione che consenta le esibizioni all’Ambigù senza rivelare la sua identità.

Leggi anche: Sei sorelle: chi è FERNANDO ANDINA (Rodolfo Loygorri)

La doppia vita delle sorelle Silva si ripercuote fortemente su Blanca, che con grande difficoltà riesce a conciliare il duro lavoro in fabbrica con gli impegni sociali di Rodolfo. Per attirare le attenzioni di Salvador, Elisa elabora un piano approfittando dell’ingenuità di Carlitos.

Sei sorelle spoiler: Jesus vuole più soldi da Ricardo

Petra dice di conoscere la vera identità del sabotatore che ha causato l’incidente a Miguel. Francisca decide di darsi una nuova opportunità prima di abbandonare per sempre il sogno di diventare una cantante. Dana Dolores inizia a sospettare di Blanca.

German scopre che Carolina sta cospirando contro le sorelle Silva. Jesus chiede a Ricardo più soldi in cambio del silenzio. Per ingelosire Diana e ottenere in esclusiva le attenzioni di Salvador, Elisa pensa di servirsi della bellezza di Victoria. Alla fabbrica, uno sfortunato incidente durante la fase di tinteggiatura rovina una partita di seta.