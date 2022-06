Sei sorelle: chi è María Castro Jato, che interpreta Francisca Silva

Sei sorelle: notizie sull’interprete di Francisca (María Castro Jato)

Francisca è probabilmente il personaggio più misterioso e intrigante di Sei Sorelle, la nuova soap opera spagnola trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì. La donna, come le altre sorelle Silva, ha visto finire improvvisamente sulle sue spalle il destino dell’azienda di famiglia, messo in pericolo dalla morte del padre che ha obbligato le consanguinee a occuparsi in prima persona della fabbrica tessile.

A prestare il volto a Francisca è l’attrice spagnola María Castro Jato, nata a Vigo nel 1981. Legata profondamente alla sua terra, la Galizia, María decide inizialmente di laurearsi in Scienze Motorie acquisendo l’abilitazione necessaria per l’insegnamento dell’educazione fisica. Ancora lontana dal mondo dello spettacolo, frequenta nel tempo libero un corso di danza, recitazione e doppiaggio dove fa la conoscenza per la prima volta della sua futura professione.

Vita e carriera di María Castro Jato (Francisca in Sei sorelle)

Grazie a una serie di fortuite circostanze, nel 2001 riesce a ottenere il ruolo di Paula Barreiri nella serie tv di produzione locale Pratos combinados, restando nel cast fisso per un lustro. In seguito è Lucia Jimeno nella fiction a puntate SMS, sin miedo a soñar.

La conquista della ribalta nazionale avviene però nel 2008, a seguito dell’interpretazione di Jessica del Rio nella serie tv poliziesca Sin tetas no hay paraíso, ruolo che le vale l’anno successivo il prestigioso Premio Ondas come migliore attrice in una fiction nazionale. Successivamente, è Francesca Silva nella soap opera di RTVE Seis Hermanas, che proprio in questo periodo sta andando in onda sulla rete ammiraglia Rai con il nome di Sei Sorelle. Dopo l’esperienza nella tv pubblica spagnola, torna al cinema con la pellicola Memorie di un uomo in pigiama a cui segue nel 2018 una breve esperienza nella telenovela Amar es para siempre.

Fuori dal set, María Castro è invece mamma a tempo pieno come si evince dalle numerose foto pubblicate sul proprio seguitissimo profilo Instagram e che la ritraggono insieme ai due due figli, avuti dall’event manager iberico Josè Manuel Villalba.