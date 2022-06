Sergente Rex, film stasera in tv su Canale 5: cast e trama

Film “Sergente Rex”, il 12 giugno in prima serata su Canale 5

Un cane aggressivo non è un cane cattivo, è solo un cane che ha bisogno di tanto amore. Questo è il caso del protagonista a quattro zampe di Sergente Rex (titolo originale Megan Leavey), l’emozionante pellicola di Gabriela Cowperthwaite in onda in prima tv questa sera (domenica 12 giugno) su Canale 5 e che racconta il legame profondo e sincero nato fra un pastore tedesco e una donna sconfitta dalla vita.

Il film è tratto da una storia vera e segue le vicende di Megan Leavey (interpretate dalla celebre attrice britannica Kate Mara), una ragazza incompresa e con una vita sregolata fatta di depressione e abuso di alcol e sostanze. La situazione peggiora dopo la morte improvvisa del suo migliore amico e così, quando le si presenta l’occasione di arruolarsi nel corpo dei Marines, Megan fugge da una vita familiare disfunzionale per dedicarsi completamente all’addestramento militare.

Megan non è la cadetta più devota sul campo di addestramento, ma la sua vita cambia quando, dopo una notte di intenso sballo, per punizione viene mandata a pulire i canili presso il centro di addestramento K9 della base. Mentre osserva gli operatori lavorare con i cani addestrati a fiutare bombe, la nostra protagonista si sente come se avesse finalmente trovato il suo posto nel mondo. Per la prima volta, ha la motivazione giusta per lavorare sodo in qualcosa in cui crede.

Sergente Rex: la trama del film

Quando le viene assegnato un pastore tedesco aggressivo di nome Rex, all’inizio fatica molto a farsi accettare, però – man mano che la sua fiducia cresce – Rex impara a fidarsi di lei. E quando i due vengono mandati in servizio attivo in Iraq, diventano una vera squadra. Insieme, Megan e Rex completano oltre cento missioni fino a quando il loro destino viene messo a dura prova da un’esplosione….

Si tratta di un commovente dramma basato su una storia vera che mescola sapientemente varie sfumature che spaziano dalla commedia a momenti molto toccanti, sottolineando abilmente l’interconnessione che può verificarsi tra animali e esseri umani. Il fulcro del racconto è il profondo legame che unisce i due protagonisti, soprattutto quando Megan per guarire dal suo disturbo da stress post-traumatico vuole adottare Rex ma un medico militare giudica l’animale non adatto a vivere in un ambiente domestico.

La battaglia diventa una causa di vitale importanza per Megan e per chiunque guardi questo film strappalacrime, che non solo onora gli eroi di guerra ma porta al centro della scena l’importanza che ha l’amore universale nella guarigione di tutte le ferite.