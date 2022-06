Tempesta d’amore, anticipazioni dal 19 al 25 giugno 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022

Mentre Florian prova a realizzare di essere condannato a morte, Hannes è tormentato all’idea che il guardacaccia si sia ammalato provando a salvare lui e Maja dalla grotta. Deciso ad andare fino in fondo, il ragazzo torna sul luogo dell’incidente per prelevare un campione…

Anche Rosalie vuole contribuire al miglioramento del Fürstenhof e suggerisce a Christoph di avviare una collezione di whisky pregiati nel pianobar dell’hotel. Pur sapendo che questo progetto comporterà costi considerevoli, Saalfeld accetta.

Robert e Cornelia sono sempre più sorpresi dal comportamento positivo di Ariane. A loro insaputa, però, quest’ultima sta tramando un perfido intrigo per tornare al potere…

Florian cerca di far capire a Maja che non deve ritenersi responsabile della sua infezione. Nel frattempo, Hannes continua le sue ricerche e si imbatte in un certo professor Berthold: si tratta di uno studioso, che qualche anno prima stava lavorando allo sviluppo di un antibiotico contro il batterio con cui Florian si è infettato. Purtroppo, però, le ricerche del professor Berthold furono interrotte e lui scomparve nel nulla…

Erik spiega a Gerry che purtroppo non può esaudire il suo desiderio di far guarire Florian. Per distrarsi, il fratello di Max va a fare una passeggiata con il maialino Chantal, che però fugge dal suo controllo…

Selina torna dal podere dei von Thalheim e apprende che Erik ha ottenuto la sospensione della pena. Furiosa, la donna accusa Ariane di aver manipolato il processo, ma lei nega. Nonostante i suoi tentativi di convincerla, Selina però non crede che la sua ex amica sia davvero diventata una persona migliore…

Maja e Hannes fanno di tutto per trovare il professor Berthold e chiedergli di continuare il suo promettente progetto di ricerca. Hannes riesce effettivamente a rintracciare lo studioso, che però non intende riprendere la sua vecchia ricerca.

Michael scopre che Rosalie ha un debito con Christoph e vorrebbe saldarlo immediatamente. Saalfeld tace a Michael la causa del debito, ma Rosalie si sente umiliata dall’intromissione del fidanzato e ne nasce un litigio. Poco dopo, la Engel accetta la proposta di Christoph di degustare insieme un whisky speciale nella cantina del Fürstenhof…

Max scopre che Gerry vuole scrivere una lettera alla madre e si infuria con il fratello. Vanessa riesce a convincere i due ragazzi ad affrontare la questione e Max ammette finisce per scusarsi con Gerry, ammettendo di averlo trattato in modo ingiusto.

Hannes si rimangia la promessa fatta a Selina di finanziare la costruzione di un maneggio al Fürstenhof, perché ha bisogno del suo denaro per l’eventuale finanziamento del progetto di ricerca del professor Berthold per salvare Florian.

Per guadagnare più punti con Selina e Robert, Ariane accetta di finanziare il maneggio al posto di Hannes. Da un lato, Selina ne è molto felice, ma dall’altro non le piace l’idea di dover lavorare d’ora in poi a stretto contatto con Ariane.

Durante la loro degustazione privata, Rosalie e Christoph si avvicinano pericolosamente, finendo per baciarsi…