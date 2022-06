Tempesta d’amore, anticipazioni dal 3 al 9 luglio 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 3 a sabato 9 luglio 2022

Dal momento che Erik si rifiuta di assecondare il suo piano, Ariane prende in mano la situazione e fa una scenata in pubblico al compagno fingendo di lasciarlo. Poco dopo la donna si fa consolare da Robert, scatenando la gelosia di Cornelia…

Ormai convinto di essere spacciato, Florian inizia a stilare una lista di cose da fare prima di morire. Poco dopo, però, Maja gli comunica che il professor Berthold riprenderà le sue ricerche…

Selina fatica a nascondere la sua gelosia nei confronti di Rosalie e Christoph, tanto che quest’ultimo le rinfaccia di amarlo ancora. Poco dopo Michael scopre che la fidanzata ha passato la serata insieme a Saalfeld in un locale alla moda di Monaco.

Cornelia è sempre più indispettita dal comportamento di Ariane, che però le assicura di rispettare la relazione tra lei e Robert. Nel frattempo Erik decide di intromettersi nel piano della compagna…

André torna dall’Islanda e vuole prima cambiare il menù del Fürstenhof inserendo piatti di alta cucina. Di conseguenza, però, il leggendario arrosto di maiale di Hildegard deve sparire: come comunicarlo all’anziana cuoca?

Michael spiega a Rosalie di non essere arrabbiato con lei per aver trascorso la serata con Christoph, ma le fa promettere di essere sempre onesta d’ora in poi. Poco dopo, il medico viene a sapere che la fidanzata ha rifiutato un viaggio di lavoro insieme a Saalfeld e la mette sotto torchio…

Come conseguenza del tradimento di Erik, Ariane chiude definitivamente i rapporti con lui. Poco dopo la donna rassicura Cornelia, garantendole che le insinuazioni di Vogt erano solo una vendetta da quattro soldi. La Holle, però, rimane diffidente…

Maja viene a sapere che Florian desidera più di ogni altra cosa cimentarsi con il paracadutismo e riesce ad esaudire il suo desiderio con l’aiuto di Max! A quel punto, però, Florian decide di aggiungere un ultimo grande desiderio alla sua lista…

Messa sotto pressione da Michael, Rosalie gli confessa quanto accaduto tra lei e Christoph. Il medico è sconvolto!

Cornelia riceve una foto che ritrae Robert e Ariane in un presunto momento di intimità. E a quel punto la sua gelosia esplode!

Hildegard scopre grazie ad Alfons cos’ha in mente André e reagisce escogitando un piano…