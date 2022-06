Tempesta d’amore, anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 12 a sabato 18 giugno 2022

Florian e Ariane provano a fare coraggio a Erik in vista del suo processo. Dopo l’udienza in tribunale, però, Vogt inizia a temere il peggio. E così, in attesa del verdetto del giudice, l’uomo decide di fuggire!

Cornelia prova a distrarre Rosalie, che è però tormentata dal pensiero del suo debito nei confronti di Christoph. Debito di cui non ha fatto parola con Michael!

Michael prescrive a Florian assoluto riposo con l’obbligo di allertare immediatamente i medici nel caso in cui ci fossero nuovi peggioramenti. Quando Erik incontra il fratello, gli nasconde il proprio piano di fuga…

Shirin accetta di fare una gita al lago insieme a Gerry. Grazie ad un’avventura inaspettata, i due ragazzi finiscono per avvicinarsi moltissimo…

Erik riesce a farsi consegnare da Ariane il denaro necessario per sopravvivere durante la fuga e si addentra nel bosco. Proprio quando penserà di averla fatta franca, però, davanti a lui compare Werner in tenuta da caccia!

Hildegard scopre che André si sta facendo dare dei consigli da Tina sul menù. Il cuoco si difende dicendo di non aver altro modo per far fronte alle aspettative di Christoph. Peccato che quest’ultimo finisca per fargli una nuova assurda richiesta…

Erik riesce a sfuggire a Werner e anche a liberarsi del braccialetto elettronico. Proprio in quel momento, però, riceve una telefonata di Max: Florian ha avuto un collasso ed è in ospedale! Non sentendosela di abbandonare il fratello, l’uomo decide dunque di rinunciare alla fuga…

André decide di partire per l’Islanda con l’obiettivo di imparare da Tina e poter così poi impressionare Christoph. Werner non solo approva le vacanze del fratello, ma decide anche di seguire quest’ultimo!

Arriva il verdetto del giudice: Erik se la caverà con una semplice multa! Al settimo cielo, l’uomo festeggia con Florian. Poco dopo, però, quest’ultimo riceve una diagnosi sconvolgente: ha contratto un’infezione incurabile!

Ariane inizia a comportarsi in modo inaspettatamente amichevole con Robert e Werner, oltre a mostrarsi collaborativa per il bene del Fürstenhof. Insospettito da questo repentino cambiamento, Christoph inizia a temere che la donna stia covando qualcosa…

Mentre Florian prova a realizzare di essere condannato a morte, Hannes è tormentato dall’idea che il guardacaccia si sia ammalato provando a salvare lui e Maja dalla grotta. Deciso ad andare fino in fondo, il ragazzo torna sul luogo dell’incidente per prelevare un campione…

Anche Rosalie vuole contribuire al miglioramento del Fürstenhof e suggerisce a Christoph di avviare una collezione di whisky pregiati nel pianobar dell’hotel. Pur sapendo che questo progetto comporterà costi considerevoli, Saalfeld accetta.

Robert e Cornelia sono sempre più sorpresi dal comportamento positivo di Ariane. A loro insaputa, però, quest’ultima sta tramando un perfido intrigo per tornare al potere…