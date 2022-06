Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la coraggiosa decisione di ERIK

Non potrebbero essere più diversi… e al contempo più uniti! Nonostante quanto accaduto tra loro, il legame tra Erik (Sven Waasner) e Florian Vogt (Arne Löber) è più solido che mai. E sarà proprio questo amore fraterno a spingere uno dei due a compiere un grosso sacrificio nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: ARIANE decide di sposare ROBERT!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik decide di fuggire

Quando Florian ed Erik sono arrivati al Fürstenhof è apparso subito chiaro che i due sono diversissimi: onesto e amante della natura il primo quanto scaltro, truffatore e attaccato al denaro il secondo. Come prevedibile, con il passare del tempo queste differenze caratteriali li hanno portati ad allontanarsi, tanto che Florian ha addirittura costretto il fratello a consegnarsi alla polizia.

Proprio quando il loro rapporto sembrava aver toccato il fondo, però, le cose sono cambiate. È stato infatti il guardacaccia ad aiutare a Erik durante il suo processo, dandogli non solo un tetto sotto cui stare, ma anche sostegno morale. Parallelamente, quando il ragazzo ha iniziato a mostrare i primi sintomi della sua misteriosa infezione, è stato il fratello maggiore a soccorrerlo e stargli vicino.

Insomma, nonostante le premesse i rapporti tra i due Vogt sembrano essere tornati ottimi. Ciononostante, un fattore esterno rischierà di separare per sempre i due fratelli: il processo di Erik prenderà infatti una brutta piega per quest’ultimo, che deciderà di darsi alla fuga per evitare la prigione! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik bloccato da Werner

Per non addolorare il fratelino, Erik deciderà di non dirgli nulla dei propri intenti, che condividerà solo con Ariane (Viola Wedekind). Dopo essersi fatto consegnare da quest’ultima dei contanti, Vogt si preparerà dunque a lasciare per sempre il Fürstenhof e iniziare una vita da latitante. Qualcosa, però, andrà storto…

Addentratosi nel bosco nella speranza di allontanarsi senza essere visto, Erik si imbatterà infatti in Werner (Dirk Galuba)… armato di fucile! L’anziano albergatore sarà infatti impegnato in una battuta di caccia al momento di quell’inaspettato incontro e non esiterà a minacciare di sparare al fuggitivo se quest’ultimo non si fermerà. Ma dirà sul serio?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik rinuncia alla fuga

Secondo Erik la risposta sarà “no”! Confidando sul fatto che il vecchio Saalfeld non gli sparerebbe mai, continuerà infatti la propria fuga e riuscirà persino a liberarsi del braccialetto elettronico, che convincerà Gerry (Johannes Hut) ad indossare sfruttando l’ingenuità del ragazzo.

A quel punto nulla sembrerà più poter fermare Vogt, che sarà più determinato che mai a sparire per sempre. Proprio allora, però, l’uomo riceverà una chiamata che non avrebbe mai voluto ricevere: suo fratello Florian ha avuto un collasso ed è in gravi condizioni in ospedale!

Il risultato? Pur consapevole di andare probabilmente incontro al carcere, Erik non se la sentirà di abbandonare l’amato fratello in un momento così difficile e rinuncerà dunque a fuggire per poter stare vicino al consanguineo. Il suo gesto verrà premiato?