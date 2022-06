Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la fuga di ERIK

Ci sono uomini pronti ad affrontare fino in fondo le conseguenze delle proprie azioni. E poi ci sono quelli che preferiscono fuggire prima ancora di scoprire come sarebbe andata a finire.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Rosalie nelle mani di Christoph! E ora?

A questa seconda categoria appartiene Erik Vogt (Sven Waasner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore preferirà una vita in fuga piuttosto che correre il rischio di finire in carcere. Come spesso accade, però, le cose non andranno come previsto… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik fa saltare il piano di Ariane contro Christoph

Da qualche settimana a questa parte, la vita di Erik è stata stravolta. La decisione da parte di Ariane (Viola Wedekind) di sacrificarlo in nome della sua amicizia con Selina (Katja Rosin) ha infatti messo Vogt in una situazione decisamente poco invidiabile, tanto che ora vive in libertà vigilata in attesa dell’esito del processo per truffa in cui è imputato.

Ebbene, se inizialmente la Kalenberg aveva provato ad aiutarlo ad alleggerire la propria posizione, ben presto la donna tornerà alle priorità di un tempo: annientare Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Sarà così che – incurante delle conseguenze che ciò potrebbe avere sul compagno – Ariane pagherà una cameriera per accusare l’albergatore di molestie e poi chiederà a Erik di confermare (mentendo) la storia! Lui accetterà?

Inutile dire che Vogt avrà una prospettiva ben diversa da quella della dark lady: non ha nulla di persona contro Christoph e di certo non è disposto a rischiare di peggiorare la propria posizione mentendo ad un giudice solo per assecondare la sete di vendetta della Kalenberg.

E così Erik costringerà Ariane a rinunciare al suo piano contro Saalfeld. Basterà questo slancio di onestà per salvarlo dalla prigione?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik fugge dal Fürstenhof

Ebbene, purtroppo per lui sembrerà proprio di no. Dopo l’udienza in tribunale, infatti, per lui le cose si metteranno davvero male, tanto che una condanna apparirà inevitabile. E così Vogt deciderà di non correre rischi…

Terrorizzato all’idea di finire in carcere, Erik deciderà dunque di darsi alla fuga prima ancora che venga emesso il verdetto. Dopo aver ottenuto da Ariane il denaro sufficiente per finanziarsi la latitanza, l’uomo si congederà da Florian (Arne Löber) – a cui tuttavia non confesserà le proprie intenzioni – e si avventurerà nel bosco nella speranza di potersi allontanare indisturbato. Qualcosa, però, andrà storto…

Ormai lontano dall’hotel e convinto di essere al sicuro, Erik proverà a liberarsi del braccialetto elettronico che è stato costretto ad indossare. Peccato solo che in quel momento comparirà Werner (Dirk Galuba) in tenuta da caccia!

Il risultato? Intuendo le intenzioni di Vogt, Saalfeld minaccerà di sparargli se quest’ultimo non tornerà immediatamente indietro! Erik lo ascolterà? E, soprattutto, quelle dell’albergatore sono minacce vuote?