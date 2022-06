Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la strana idea di GERRY

Quando c’è Gerry Richter (Johannes Hut) di mezzo, il divertimento è assicurato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il simpatico fratello di Max (Stefan Hartmann) darà infatti vita ad un siparietto assolutamente irresistibile… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry si lega a Chantal

Da qualche settimana abbiamo imparato a conoscere Gerry Richter, il fratello maggiore di Max. Come sappiamo, il ragazzo è anche caratterizzato da un deficit cognitivo che lo rende estremamente ingenuo e sensibile. Una caratteristica che, unita al suo gran cuore, fa di lui un personaggio assolutamente adorabile.

Non c’è dunque da stupirsi se Gerry entrerà velocemente nel cuore di tutti… Sonnbichler in primis! I due anziani coniugi si sono infatti legati molto a quel ragazzo così particolare, che sta trascorrendo parecchio tempo a casa loro.

È stato così che Gerry ha fatto la conoscenza di Chantal, la simpatica maialina salvata da Max e Vanessa (Jeannine Gaspár) e che ora vive stabilmente a casa Sonnbichler. Un’amicizia che darà vita a scene memorabili…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry addestra Chantal

Proprio nelle puntate in onda questi giorni in Italia abbiamo ad esempio assistito ad un simpatico incidente con protagonisti proprio il porcellino e Gerry: durante una passeggiata quest’ultimo ha perso di vista per un attimo l’animale, che è scappato trovandosi una nuova casa… da Rosalie Engel (Natalie Alison)!

Ebbene, fortunatamente l’incidente si risolverà per il meglio e Chantal potrà tornare dai Sonnbichler. L’accaduto, però, non farà che rafforzare il legame tra Gerry e l’animale, tanto che il ragazzo farà un’osservazione molto particolare: il maialino ha un fiuto molto particolare!

Il risultato? Gerry deciderà di addestrare Chantal a trovare oggetti di valore. Un’impresa decisamente strana che richiederà però ovviamente degli allenamenti pratici. Sarà così che il ragazzo inizierà subito l’addestramento e come esca utilizzerà l’oggetto di valore a maggior portata: il portafoglio di Alfons (Sepp Schauer). Peccato solo che – quando il diretto interessato lo scoprirà e rivorrà indietro i propri averi – il portafoglio sarà scomparso! Cosa sarà successo?