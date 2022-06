Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: incontro inaspettato per ROSALIE

Da una donna come Rosalie Engel (Natalie Alison) ci si può aspettare di tutto… anche che adotti un maialino! Incredibile ma vero, sarà ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry perde Chantal

In quel del Fürstenhof gli animali non sono mai mancati, ma da qualche mese a casa Sonnbichler è comparso un nuovo inquilino decisamente insolito. Stiamo parlando di Chantal, la simpatica maialina salvata da Vanessa (Jeannine Gaspár) dal macello e poi diventata un vero e proprio membro della famiglia.

Grazie alla sua simpatia e dolcezza, la piccola Chantal è ben presto entrata nel cuore di tutti, ma svilupperà un rapporto speciale soprattutto con Gerry (Johannes Hut). Molto sensibile e grande amante degli animali, il fratello di Max (Stefan Hartmann) inizierà dunque a trascorrere parecchio tempo con la simpatica maialina. La sua sbadataggine, però, lo porterà a commettere un grave errore…

Durante una passeggiata con Chantal, Gerry si fermerà a chiacchierare con Shirin (Merve Cakir) – di cui, come sappiamo, è perdutamente innamorato – finendo per perdere di vista l’animaletto, che si allontanerà indisturbato. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie vuole adottare Chantal

Non appena si accorgerà dell’accaduto, il povero Gerry si metterà disperatamente alla ricerca del maialino, che sembrerà però svanito nel nulla. Il motivo? Ha già trovato un nuovo proprietario! Vagando per i sentieri di Bichlheim, Chantal incontrerà infatti Rosalie, a cui si legherà immediatamente tanto da seguirla fino a casa…

Ebbene, la Engel verrà conquistata dalla dolcezza di quel simpatico maialino e non esiterà ad adottarlo, dandogli il nome di “Michelle” e presentandolo ad un esterrefatto Michael (Erich Altenkopf) come loro nuovo animale da compagnia!

Intuendo che Chantal appartiene a qualche famiglia nei dintorni, il medico proverà invano a convincere la fidanzata a cercare i legittimi proprietari, ma lei sarà ormai troppo legata alla sua piccola amica per separarsene. Poco dopo, però, Rosalie scoprirà che la sua “Michelle” è il maialino che i Sonnbichler hanno perduto. E a quel punto dovrà prendere una sofferta decisione…