Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: una speranza per FLORIAN

Dopo tante brutte notizie, finalmente arriverà un barlume di speranza. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, per Florian Vogt (Arne Löber) tornerà infatti la possibilità di guarire dal terribile male che lo ha colpito. Ed il merito sarà tutto di Maja von Thalheim (Christina Arends). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes contatta il Professor Berthold

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia, l’attenzione è tutta per il dramma di Florian. Come sappiamo, il coraggioso guardacaccia ha contratto una rara infezione entrando in una caverna per salvare Maja e Hannes (Pablo Konrad). E da allora la sua vita è stata stravolta…

Se inizialmente i medici avevano sottovalutato i sintomi del giovane Vogt, col tempo la situazione si è infatti aggravata fino alla terribile diagnosi: senza cure adeguate, il ragazzo morirà a breve! Peccato solo che non sia mai stato sviluppato un farmaco in grado di combattere il batterio responsabile dell’infezione. E ora?

Determinati ad aiutare Florian, Hannes e Maja si metteranno alla ricerca di qualcuno che possa salvare il giovane Vogt dal suo triste destino. Sarà così che entrerà in scena un certo professor Berthold, uno studioso che lavorò a lungo ad una cura per l’infezione che ha colpito Vogt. Peccato solo che la delusione per i mancati risultati lo abbia portato ad abbandonare tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja convince Berthold a riprendere le ricerche

Speranzoso di poterlo convincere a riprendere le ricerche, Hannes convocherà il professor Berthold al Fürstenhof con la promessa di acquistare i risultati dei suoi studi. Purtroppo, però, tutto sarà inutile…

Né la prospettiva di avere fondi pressoché illimitati e né la triste storia di Florian riusciranno infatti a smuovere lo studioso dalle sue posizioni, tanto che l’uomo minaccerà di lasciare immediatamente Bichlheim. E sarà a quel punto che entrerà in gioco Maja!

Pronta a tutto pur di salvare il suo ex da morte certa, la von Thalheim affronterà duramente Berthold, accusandolo di tradire la sua vocazione di scienziato: è suo preciso dovere aiutare le persone in difficoltà come Florian! E con le sue parole colpirà nel segno: dopo lo scontro con la ragazza, lo studioso accetterà di fare un ultimo disperato tentativo per trovare una cura che salvi Florian. Riuscirà nell’impresa?