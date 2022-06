Terra Amara: HÜNKAR scopre che ZÜLEYHA e YILMAZ non sono fratelli

Trame Terra amara: anticipazioni su HÜNKAR, ZÜLEYHA e YILMAZ

Già dalle primissime puntate italiane di Terra Amara, una grossa menzogna raccontata dai protagonisti Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) verrà scoperta da una persona potenzialmente pericolosa, che però almeno al momento deciderà di non rivelare niente a nessuno. Facciamo quindi il punto della situazione per vedere di cosa si tratta…

Terra Amara, news: Züleyha e Yilmaz trovano lavoro dai Yaman

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in precedenza, la narrazione della telenovela turca partirà dal momento in cui Yilmaz ucciderà il vecchio e potente Nasih nel bel mezzo di uno scontro fisico, che si accenderà quando l’uomo tenterà di abusare di Züleyha per convincerla a sposarlo. A quel punto, ai due ragazzi non resterà altra scelta se non quella di fuggire e così, fingendo di essere fratello e sorella, troveranno rifugio nella cittadina di Çukurova, più precisamente nella fattoria di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e suo figlio Demir (Murat Ünalmış).

Nonostante l’ostracismo del capomastro e vecchio conoscente Gaffur Taşkın (Bülent Polat), che temerà che prima o poi Yilmaz possa prendere il suo posto per via delle grosse abilità che ha, il ragazzo riuscirà a farsi assumere dapprima come lavoratore nei campi e in seguito come autista personale di Demir. Züleyha verrà investe destinata alla cura della casa dalla matrona Hünkar, cosa che innescherà la gelosia di Saniye (Selin Yeninci) – la moglie di Gaffur – e della giovane Fadik (Polen Emre).

Terra Amara, trame: Yilmaz e Züleyha costretti a “separarsi”

Proprio per questo, Züleyha e Yilmaz faranno fatica a ritagliarsi del tempo per stare da soli: la ragazza dovrà infatti dormire nella tenuta dei Yaman ed essere pronta ad ogni tipo di richiesta da parte di Hünkar, mentre lui dovrà trascorrere le notti in un capanno situato in un piccolo e povero borgo destinato agli altri dipendenti di Demir e della madre.

Proprio per questo, in una determinata sera, i due piccioncini decideranno di nascondersi per un po’ nei territori di campagna, al fine di avere un po’ di privacy e “stare insieme”. Ma anche in questo caso l’imprevisto sarà dietro l’angolo: l’anziana Haminne (Serpil Tamur) farà infatti perdere le sue tracce e tutti i residenti della tenuta, Hünkar compresa, si precipiteranno a cercarla.

Terra Amara, spoiler: Hünkar scopre che Züleyha e Yilmaz non sono fratelli

Durante le ricerche, Hünkar finirà dunque per arrivare nel nascondiglio di Züleyha e Yilmaz e capirà che non sono fratello e sorella quando, da lontano, assisterà ad un loro bacio passionale. Tuttavia, come vi abbiamo già anticipato nell’apertura di questo post, la signora della tenuta deciderà di non fare menzione a nessuno della proposta, soprattutto quando Yilmaz trarrà in salvo Haminne da annegamento certo (l’anziana si butterà infatti nelle acque di un fiume e l’operaio si tufferà per darle il primo soccorso).

Ad ogni modo, anche se per ora tacerà, Hünkar non potrà fare a meno di guardare con sospetto gli ultimi arrivati, in primis quando il figlio Demir mostrerà un evidente interesse sentimentale nei riguardi di Züleyha. Insomma, l’intreccio sarà appena iniziato e non mancherà di riservare diverse sorprese…