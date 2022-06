Terra Amara: ZÜLEYHA sposerà DEMIR, ma prima…

Trame Terra amara: anticipazioni su ZÜLEYHA e DEMIR

Un matrimonio infelice e senza amore caratterizzerà le prime puntate italiane di Terra Amara, la soap turca che andrà in onda su Canale 5 da lunedì 4 luglio alle 15.45. Pur non essendo innamorata di lui, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sposerà il suo “signore” Demir Yaman (Murat Ünalmış). Tali nozze prenderanno il via a causa di un grande inganno…

Terra Amara, news: Yilmaz viene arrestato, mentre Züleyha…

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che Züleyha e il fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), in fuga per l’omicidio del ricco e potente Nasih, fingeranno di essere fratello e sorella e verranno assunti nella fattoria di Demir e di sua madre Hünkar (Vahide Perçin). Quest’ultima scoprirà subito però che i due in realtà sono amanti ed elaborerà un terribile piano nel momento in cui capirà che la ragazza è incinta.

Dato che – tramite le indagini del capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) – avrà la certezza che Yilmaz è ricercato ad Istanbul per assassinio, Hünkar farà arrestare il nostro protagonista tramite una segnalazione anonima e vorrà far passare il bambino di Züleyha come il figlio di Demir, dato che riterrà possibile che sia sterile (in effetti, l’ex moglie dello stesso Demir è rimasta incinta di un altro uomo dopo il loro divorzio). La macchinazione della donna andrà avanti, almeno per ora, senza alcun tipo di intoppo…

Terra Amara, trame: Züleyha “costretta” a sposare Demir tenta di togliersi la vita

Eh sì: visto che si sarà preso una vera e propria cotta per lei e non sospetterà minimamente che Yilmaz non sia in realtà suo fratello, Demir vorrà sposare ad ogni costo Züleyha e, dopo aver ottenuto il permesso dalla madre Hünkar, esigerà che diventi sua moglie. Inizialmente, la nostra protagonista cercherà di sottrarsi alla terribile richiesta, ma capirà di doversi piegare quando Hünkar le farà presente che, in caso di rifiuto, Demir potrebbe decidere di non accettare più di aiutare il “cognato” Yilmaz, facendolo condannare a morte e non adoperandosi per uno sconto di pena da 30 a 15 anni di reclusione.

Messa con le spalle al muro, Züleyha accetterà quindi di contrarre matrimonio con Demir, promettendo tra l’altro a Hünkar che non rivelerà mai al marito che il figlio che ha in grembo non è il suo. Tuttavia, lo stress accumulato e le chiacchiere dei domestici invidiosi sul suo conto spingeranno Züleyha a compiere una sciocchezza, visto che a pochissimi minuti dal matrimonio – e quando sarà già vestita da sposa – tenterà di togliersi la vita e si getterà nella acque fredde di un fiume!

Terra Amara, spoiler: Züleyha e Demir si sposano…

Ancora una volta, a risolvere la situazione penserà Hünkar che, dopo averle salvato la vita, spingerà Züleyha ad andare avanti con il matrimonio e le procurerà in fretta e furia un altro abito. Quello stesso pomeriggio, la giovane Altun diventerà quindi la signora Yaman, ma sarà evidente a tutti gli invitati al banchetto che non è affatto felice.

Insomma, le nozze saranno abbastanza tristi, con Yilmaz che ignorerà tutto quanto e che, in carcere, attenderà invano la risposta ad una missiva inviata a Züleyha…