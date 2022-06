TIERRA AMARGA nuova soap di Canale 5, prime anticipazioni e trame

Spoiler su Tierra Amarga, nuova fiction turca acquistata da Mediaset

Una nuova ed intensa storia sta per prendere il via su Canale 5. Prossimamente, andrà infatti in onda Tierra Amarga, nuova telenovela turca con protagonista la sfortunata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), impiegata in una sartoria.

Suddivisa, attualmente, in quattro stagioni per un totale di 124 episodi, la serie drammatica è stata acquistata da Mediaset e terrà compagnia ai telespettatori a partire dai prossimi mesi. Sarà ambientata nella Turchia degli anni ’70. Scopriamo quindi insieme di che cosa si tratta…

Tierra Amarga, spoiler: Züleyha e Yılmaz, un amore ostacolato

Le anticipazioni indicano che la narrazione partirà dal momento in cui il giovane Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) deciderà di chiedere la mano di Züleyha Altun, la ragazza che ama da diverso tempo. Il destino remerà però contro la felicità della coppietta: a causa di alcuni debiti legati al gioco, il fratellastro di Züleyha deciderà di “vendere” quest’ultima a Nasih, il ricco potente a cui deve dei soldi.

Attirata in un vero e proprio inganno, dato che il parente le lascerà credere di dover andare da una sarta per prendere le misure per un vestito, Züleyha verrà dunque portata a casa di Nasih, che tenterà di violentarla per comprometterla e obbligarla di conseguenza a sposarlo (anche se lui, in teoria, avrà già una moglie da cui intende divorziare).

Tierra Amarga, trame: Yılmaz costretto a fuggire ma Züleyha

Dopo essersi reso conto della trappola, Yılmaz andrà dunque in soccorso di Züleyha ma, durante uno scontro fisico, finirà per accoltellare a morte Nasih, motivo per il quale dovrà scappare in fretta e furia da Istanbul per evitare di essere arrestato o, peggio ancora, fare la stessa fine dell’assassinato. Da un lato l’uomo tenterà di fuggire da solo, dall’altra Züleyha si rifiuterà di vivere senza di lui e, alla fine, riuscirà a seguirlo.

Al termine di un lungo viaggio su un treno, i due innamorati scenderanno dunque nella cittadina di Adana, situata nella regione di Çukurova, e troveranno lavoro – ovviamente sotto falsa identità – nella fattoria di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e suo figlio Demir (Murat Ünalmış). Per evitare di venire scoperti Züleyha e Yılmaz si troveranno, inoltre, costretti a fingere di essere fratelli, cosa che darà modo a Demir di mettere gli occhi sulla ragazza. Un escamotage che darà il via ad un vero e proprio intreccio, che non mancherà di riservare sorprese…

Tierra Amarga, news: il successo internazionale di Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova (C’era Una Volta Çukurova), il titolo originale della produzione, sta andando in onda anche in Spagna, su Antena 3, con il titolo Tierra Amarga. Prodotta dal 2018, la serie attualmente non ha un finale, visto che continua ad essere trasmessa con successo anche in terra turca sul canale ATV. Sono dunque tante le sorprese che Tierra Amarga riserverà al pubblico, a partire dall’amore tra iniziale tra Züleyha e Yılmaz, che verrà davvero messo a dura prova…