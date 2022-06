Tornare a vincere, film stasera in tv su Canale 5: cast e trama

Film “Tornare a vincere”, il 26 giugno in prima serata su Canale 5

Stasera, domenica 26 giugno 2022, su Canale 5 va in onda la prima visione di Tornare a vincere (The Way Back), un film drammatico con protagonista il due volte premio Oscar Ben Affleck nel ruolo di Jack Cunningham, un ex campione di basket sconfitto dalla vita e le cui giornate consistono nel lavorare come operaio edile nei cantieri navali di Los Angeles; le sue notti ruotano invece attorno a fiumi di alcol.

La vita di Jack è fatta di solitudine, fallimenti e bottiglie di vodka. Durante la cena del Ringraziamento, la sua famiglia esprime molta preoccupazione per le sue abitudini nocive e dannose. Il giorno successivo, però, Jack riceve una telefonata da padre Devine, il vescovo del liceo cattolico dove studiava da ragazzo, che gli offre il posto di allenatore di basket della scuola.

Tornare a vincere: la trama del film

Una richiesta inaspettata che sconvolge Jack, il quale si rifugia subito nella sua persona zona comfort (ossia l’alcol). Dopo un lungo tentennamento, l’uomo decide di accettare la sfida diventando il coach della squadra della Bishop High School, la stessa per cui lui aveva giocato diventando una stella con la possibilità (naufragata) di un futuro da campione.

I giovani atleti sono bravi ma indisciplinati e così Jack si impegna al massimo per costruire una squadra di campioni, aiutando i ragazzi a risalire la classifica fino ad arrivare dopo anni di esclusione agli ambiti playoff dei campionati scolastici nazionali. E quando la squadra inizia a vincere, per Jack potrebbe essere arrivato il momento di affrontare i suoi vecchi demoni interiori: nel suo torbido passato c’è un dolore troppo grande per essere dimenticato e che potrebbe mettere a rischio la sua grande rinascita…

Gavin O’Connor firma la regia di questa commovente parabola umana che vede protagonista un grandioso Ben Affleck. Tornare a vincere è un lungo viaggio di redenzione e rinascita di un’anima spezzata, che inizia a rimettersi in sesto quando gli viene data una seconda chance dalla vita!