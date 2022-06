Un altro domani, anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022

All’insaputa di Diana, Julia e Sergio si sposano. Durante la piccola festicciola organizzata da Tirso nel suo albergo, Sergio comunica ai presenti che venderanno la casa e se ne andranno in giro per il mondo. Julia in un primo momento non gradisce la decisione di Sergio, ma poi anche lei si convince che sia la cosa migliore da farsi. Tirso, volendo ampliare il suo albergo, decide di acquistarla e fa un’offerta a Julia. In seguito ad un presunto incidente di caccia, Victor attira sempre più le ire e il disprezzo di suo padre. Patricia convince il ragazzo a cambiare stile di vita, anche solo per finta e gli suggerisce di corteggiare Carmen. Durante il controllo dei turni di lavoro, Carmen scopre che suo padre sfrutta gli operai, assegnando loro turni massacranti.

Leggi anche: Un altro domani: chi è Oliver Ruano, che interpreta Tirso Noguera

La vendita della casa, per Julia, si fa più complicata. Da un lato, sua madre e Sergio continuano come sempre a voler decidere al posto suo, dall’altro, l’offerta di Tirso viene superata da quella di un altro probabile acquirente. Julia deve prendere una decisione: farsi guidare dalla testa o dal cuore? In Africa, anche Carmen è davanti a una decisione complicata quando i lavoratori della fabbrica entrano in sciopero. Se vuole evitare un’escalation di violenza, Carmen deve trovare una soluzione, anche se questo significa contravvenire agli ordini di Francisco.

Un altro domani, anticipazioni: Julia scopre che Sergio le ha mentito

Agustina implora tutti di andare a cercare Carmen nella giungla, ma nessuno sembra né potere né voler far nulla. La ragazza, intanto, da sola, si ritrova a tu per tu con un serpente, ma fortunatamente interviene Kiros che, dopo aver ascoltato l’appello disperato di Agustina e nonostante l’ordine avuto da Patricia di non muoversi, ha deciso di seguire Carmen. Ribero, nel frattempo, si dimentica dell’anniversario suscitando le ire di Cloe, ma riesce a rimediare grazie all’aiuto di Maria.

Tirso ritira la sua offerta per la casa, convinto che Julia non voglia davvero separarsene. Ma Julia è stanca che siano gli altri a prendere decisioni al posto suo e, caparbiamente, va avanti per la sua strada finché non scopre qualcosa che la destabilizza. Carmen arriva al villaggio dei lavoratori in mezzo alla giungla con l’aiuto di Kiros. Lì Dayo, il leader dello sciopero, si rifiuta di negoziare con una donna bianca, ma alla fine la ragazza avrà la meglio e tornerà in paese con una soluzione utile a evitare la chiusura della fabbrica.

Francisco punisce Kiros, pur sapendo che Carmen si era addentrata da sola nella giungla e che poi, seguendola, il ragazzo le ha salvato la vita. Ines e Angel sono sempre più coinvolti e decisi a vivere la loro relazione adulterina. Julia scopre che Sergio le ha mentito: nei giorni in cui risultava disperso in montagna, in realtà era in un albergo.