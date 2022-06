Un altro domani 20 giugno: Julia, quella di Sergio è la scelta migliore? | Anticipazioni

Anticipazioni puntata 11 Un altro domani di lunedì 20 giugno 2022

Senza dirlo a Diana, Julia e Sergio si sono sposati. Nel corso della festicciola organizzata da Tirso nel suo albergo, Sergio annuncia che venderanno la casa e se ne andranno in giro per tutto il mondo. Julia inizialmente non apprezza più di tanto la decisione di Sergio, ma poi pure lei comincia a pensare che sia la scelta migliore.

Tirso intende allargare il suo albergo e così decide di essere lui ad acquistare la casa; di conseguenza, fa un’offerta a Julia.

Dato un presunto incidente di caccia, Victor fa arrabbiare sempre di più suo padre.

Patricia convince Victor a cambiare stile di vita – sia pure per finta – e gli consiglia di corteggiare Carmen.

Carmen scopre che suo padre Francisco sfrutta gli operai, assegnando loro turni davvero terribili!