Anticipazioni puntata 15 Un altro domani di venerdì 24 giugno 2022

Nonostante sappia benissimo che Kiros ha praticamente salvato la vita a Carmen, Francisco decide di punirlo.

Ines e Angel si amano alla follia e, nonostante tutti i pericoli del caso, decidono di viversi fino in fondo la loro storia.

Doccia fredda per la povera Julia: la donna scopre che in realtà Sergio, nel momento in cui sembrava disperso in montagna, si trovava in un comodo albergo!