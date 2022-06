Anticipazioni puntata 16 Un altro domani di lunedì 27 giugno 2022

Julia ha scoperto la messinscena di Sergio e così decide di lasciarlo. Da questa decisione partirà un cambiamento di vita che coinvolgerà anche il lavoro: Julia vorrà solo essere felice da ora in poi, quindi dirà a sua madre che non intende più lavorare in azienda.

Carmen sta male per l’assassinio di Dayo, anche perché in tanti sospettano proprio di lei (Kiros compreso). Dunque la ragazza, anche anche a costo di andare contro suo padre Francisco, cercherà di scoprire tutta la verità.

Ines e Angel si vedono ancora di nascosto, ma Ventura comincia ad avere dei sospetti e vorrà farsi aiutare proprio da Angel a scoprire chi possa essere l’amante di sua moglie.

Maria deve sistemare le cose con Cloe e sospetta che qualcuno dalla finestra possa aver visto il loro bacio…