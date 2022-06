Anticipazioni puntata 17 Un altro domani di martedì 28 giugno 2022

Julia vuole aprire un nuovo capitolo della sua vita, al fine di essere finalmente felice. Tirso ed Elena le stanno accanto, mentre Diana fa alla figlia una proposta allettante per convincerla a lavorare di nuovo con lei.

In Guinea, tutti parlano di Carmen, che è stata accusata ingiustamente della morte di Dayo.

Francisco, per proteggere Carmen, la rinchiude in casa in modo che non corra pericoli.

Patricia vorrebbe che Carmen e Victor cominciassero una frequentazione, dunque non è d’accordo con l’idea di Francisco di tenere Carmen “al sicuro”.