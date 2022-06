Anticipazioni puntata 18 Un altro domani di mercoledì 29 giugno 2022

Julia intende far rinascere l’ebanisteria di nonna Carmen, da trasformare in un’attività commerciale. La donna scopre però di non avere i soldi sufficienti per avviare il progetto e così farà di tutto per ottenerli.

In Guinea, Carmen è tuttora molto triste per la morte di Dayo, anche perché Kiros la ritiene responsabile di quanto è successo.

Patricia approfitta della situazione venutasi a creare e comincia a tessere il rapporto tra Victor e Carmen.

Ventura è sempre più sospettoso sull’infedeltà di Ines e cerca in tutti i modi di scoprire chi possa essere l’amante della donna…