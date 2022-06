Un altro domani, anticipazioni dal 4 all’8 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 4 a venerdì 8 luglio 2022

Sommerso dai debiti, Francisco decide di fuggire dalla colonia con la famiglia. Ma Carmen e Patricia lo convincono ad aspettare fino alla scadenza dei pagamenti. Carmen cerca di racimolare dei soldi offrendo a Kiros di vendere i suoi cassettoni. Patricia si fa forza e decide di chiedere i soldi a suo padre Atilano, che non vede da 20 anni. Sergio si offre di aiutare Julia a riparare le vecchie macchine della futura ebanisteria. Ribero decide di lasciare Cloe. Victor accusa la madre di essere l’amante del libraio Bata, in base a delle voci che circolano sul loro conto.

Julia, nonostante i numerosi contrattempi, è sempre più motivata a riaprire l’ebanisteria di Carmen e inizia a fare ricerche sulla storia del negozio. Sergio impiega più del previsto a risistemare le macchine, un tempo più che propizio per tentare di ottenere il perdono di Julia e magari recuperare il loro rapporto. Carmen non vuole abbandonare RioMuni e, incoraggiata da Agustina, si fa venire un’idea per guadagnare del denaro e riuscire ad aiutare suo padre. Ma per realizzare il suo progetto dovrà stringere un accordo con un socio molto particolare.

Un altro domani, anticipazioni: Sergio firma le carte per il divorzio

Julia ha una crisi di nervi per essere rimasta chiusa dentro all’ebanisteria, ma Sergio esce da una finestra e riesce ad aprire la porta che scopre essere stata chiusa dall’esterno con un lucchetto. Quando Julia racconta l’accaduto, Tirso ed Elena sono convinti che sia stata l’ennesima trovata di Sergio per restare da solo con lei. Negli Anni ’50, invece, Angel e Ines preparano un piano per fuggire insieme a Londra.

Sergio tenta per l’ennesima volta di riprendere il rapporto con Julia con i soliti inganni e con l’aiuto di Diana, che non molla. Ma Julia ormai non ci casca più e Sergio capisce che è davvero finita, così sparisce. Ma, prima, aggiusta le macchine nell’atelier di Julia e firma le carte per il divorzio. Intanto, Julia cerca di recuperare il rapporto con i paesani e propone a Elena di lavorare con lei nell’atelier. Maria convince Ribero a fare pace con Cloe e lo aiuta con i suoi consigli. La vendita di mobili organizzata da Carmen inizia male, fra la diffidenza dei benpensanti locali. Ma un coraggioso intervento di Agustina ribalta la situazione e la vendita è un successo. Grazie ai soldi guadagnati da Carmen la famiglia non sarà più costretta a partire. Quando riceve la bella notizia, Patricia non riesce a gioirne, dopo l’umiliazione subita nel tentativo di salvare il salvabile.

Julia è finalmente pronta ad avviare la sua attività nell’ebanisteria e decide di reclutare diverse persone del paese, proprio come aveva già fatto in passato Carmen, portando così avanti il suo lavoro e la sua eredità focalizzandosi soprattutto sul lavoro di squadra. In Guinea, intanto, Carmen, dopo il successo della vendita di mobili, decide di avviare una nuova attività ma dovrà scontrarsi contro le avversità di Patricia, che cercherà di metterle i bastoni tra le ruote. Intanto Victor, escogita un piano per cercare di conquistare Carmen e lei non la prenderà molto bene.