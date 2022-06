Un altro domani, anticipazioni 8 giugno: Julia indaga sul suo passato e…

Anticipazioni puntata 3 Un altro domani di mercoledì 8 giugno 2022

Elena svela a Julia alcune verità su Carlos che Diana le aveva nascosto. Incuriosita e confusa, Julia ne parla con Oscar.

Indagando nel suo passato, Julia trova per caso due passaporti e tutti e due hanno la foto di Carmen.

Carmen prende parte ad una festa indigena, ma così facendo dimentica il ricevimento che suo padre Francisco ha organizzato per presentarla in società. In allarme per via della sua assenza, Agustina invia Kiros a cercarla.