Anticipazioni puntata 4 Un altro domani di giovedì 9 giugno 2022

Julia si sveglia tardi dopo la festa di addio al nubilato con Tirso. Giunge il giorno delle nozze e, con l’arrivo di sua madre, Julia deve prepararsi per la cerimonia. Tutti desiderano vederla uscire di casa per andare in chiesa e Sergio la aspetta all’altare, ma lei non sembra molto convinta…

In Guinea, l’intervento di Carmen in difesa di Enoa scandalizza la colonia e rischia di far saltare un affare importantissimo per la fabbrica di suo padre.

Francisco è infuriato e Carmen decide di scusarsi con lui. Lo raggiunge così alla fabbrica, dove però si troverà a contatto con una non facile verità…