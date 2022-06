Un Altro Domani: ANGEL e INES progettano la loro fuga ma… | Anticipazioni

Trame Un altro domani: spoiler su Angel, Ines e Ventura

L’amore clandestino tra la “matura” Ines Acevedo (Bárbara Oteiza) e il diciannovenne Angel Godoy (Iván Lapadula) sarà al centro della scene nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Quando Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia), inizierà ad avere dei sospetti sulla fedeltà della consorte, i due amanti non avranno altra scelta se non quella di progettare la loro fuga. Non tutto andrà però per il verso giusto…

Un Altro Domani, news: Ventura chiede a Angel di trovare l’amante di Ines

Le anticipazioni segnalano che la complicata storyline prenderà il via nel momento in cui Ventura chiederà ad Angel di impegnarsi per trovare l’eventuale amante di sua moglie. Una richiesta che l’imprenditore farà al suo contabile perché non avrà la minima idea che sia proprio lui l’uomo che tanto cerca! Ovviamente, il giovane Godoy si spaventerà tantissimo di fronte alla richiesta del suo capo e metterà subito Ines al corrente del pericolo.

Da un lato Angel si prenderà del tempo per valutare al meglio la situazione e capire come muoversi affinché Ventura non sospetti di nulla, dall’altro nella faccenda si inserirà molto presto la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), certa del fatto che il figlio debba impegnarsi nel portare alla luce la tresca di Ines per avere dei vantaggi sul lavoro (che soltanto Velez de Guevara può dargli). Non a caso, la donna avvierà le sue personali indagini per scovare il misterioso uomo e finirà per commettere un guaio…

Un Altro Domani, trame: Patricia fa pestare un uomo

Eh sì: dato che comincerà a gravitare attorno alla libreria gestita dalla signora Velez de Guevara, Patricia riterrà erroneamente che Ines abbia avviato una tresca con un libraio di un’altra colonia non molto distante da Rio Muni. Proprio per questo, la Godoy manderà a Ventura una missiva, spacciandosi per Angel, con il nome dell’amante.

Di conseguenza, Ventura darà subito ordine di far picchiare l’uomo, che finirà in condizioni piuttosto critiche in ospedale. Come facilmente prevedibile, l’accaduto scuoterà Angel e soprattutto Ines, visto che anche il figlio Victor (Jon López) entrerà presto a conoscenza delle voci sulla sua ipotetica tresca con il povero malcapitato.

Un Altro Domani, spoiler: Angel e Ines progettano la loro fuga ma…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Stanchi di doversi guardare in continuazione le spalle e sentendo che il loro amore e puro e indissolubile, Angel e Ines progetteranno di lasciare la Guinea per andare a rifugiarsi a Londra con delle false identità. Ovviamente i due avranno bisogno di qualche giorno per organizzare tutto quanto senza dare nell’occhio e si confideranno soltanto con Agustina (Mar Vidal), l’unica a conoscenza del loro legame.

In particolare, Ines consegnerà alla tata di Carmen (Amparo Piñero) una lettera da consegnare a Victor soltanto una volta che avrà lasciato Rio Muni, dove gli spiegherà le ragioni che l’hanno spinta a mettere distanza tra lei e Ventura. Angel invece cercherà di salutare mamma Patricia senza destare in lei dei sospetti. In ogni caso, già da ora possiamo anticiparvi che alla fine i due amanti non riusciranno a fuggire. Che cosa li bloccherà?