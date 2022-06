Un altro domani, anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022

Nello sconcerto generale, Julia decide di annullare il matrimonio il giorno stesso delle nozze. Sua madre è furiosa e umiliata per la vergogna subita davanti a tutti gli invitati, la maggior parte clienti dell’azienda. Sergio affronta Julia, nel tentativo di capire il motivo della sua scelta e se sia ancora possibile recuperare il loro rapporto. Ma è chiaro che fra loro due è finita. Distrutto, Sergio si allontana e fa perdere le sue tracce. Elena scopre che Maria è stata ammessa alla scuola di Madrid e, convinta che lo sappia anche lei, lo dice a Cloe che invece cade dalle nuvole e si offende con Maria perché gliel’ha tenuto nascosto.

Julia è molto preoccupata per Sergio, di cui non si hanno ancora notizie. Nonostante Diana tenti in tutti i modi di tranquillizzarla, Julia sospetta che possa essere accaduto qualcosa di grave e si sfoga con Tirso. Il proprietario dell’albergo mobilizza tutto il paese per mettersi alla ricerca di Sergio. Alla fabbrica, in Guinea, Kiros subisce un incidente che gli provoca una ferita al braccio. Con stupore di Carmen, Francisco si rifiuta di soccorrerlo. La carenza di medicinali nella colonia fa sì che Kiros peggiori, quindi Carmen è costretta a disobbedire agli ordini di suo padre e trovare il modo di aiutare il ragazzo.

Un altro domani, anticipazioni: destino segnato per Carmen?

I problemi tra Victor e Ventura sono sempre più evidenti e Victor inizia a sentire il bisogno di ribellarsi. Tirso riesce a trovare Sergio e a portarlo in salvo. Carmen cerca in tutti i modi di salvare Kiros, la cui ferita ha ormai generato un’infezione talmente grave da metterlo in pericolo di vita.

Carmen è alla disperata ricerca delle medicine che potrebbero evitare che a Kiros venga tagliato il braccio e su suggerimento di Angel si rivolge a Ines, la quale dapprima è infastidita dall’insistenza di Carmen e poi, grazie ad Agustina e ad Angel, si convince. Ma quando finalmente l’antibiotico arriva, Dayo, convinto che ormai sia troppo tardi, si appresta a tagliare il braccio a Kiros. Sergio, invece, viene ritrovato da Tirso e durante la notte, dopo una lunga chiacchierata con Julia, resosi conto degli errori commessi in passato, le chiede di sposarlo.

Dopo aver trascorso un’inaspettata e meravigliosa notte d’amore con Julia, Sergio le chiede di nuovo di sposarlo e lei accetta. I due decidono di organizzare una cerimonia alla buona, in paese, con pochi invitati, senza dire niente ai rispettivi genitori. E così, finalmente, si sposano. Tutti i paesani ne sono felici, tranne Tirso. Dopo essersi procurata gli antibiotici, Carmen li dà a Kiros fra la diffidenza generale e riesce a salvargli la mano e la vita; così attira su di sé la riconoscenza degli indigeni e le ire di suo padre, il quale teme le ripercussioni che un simile gesto potrà avere sull’intera comunità. Allora, per risolvere tutti i suoi problemi (quelli economici e quelli causati dalla condotta di Carmen), Francisco decide di darla in sposa a Victor, il figlio fannullone di Ventura. Patricia caldeggia l’iniziativa.