Un altro domani: Francisco vuole lasciare Rio Muni | Anticipazioni

Anticipazioni Un altro domani: Francisco non ha i soldi che gli servono

Riuscirà Francisco Villanueva (Sebastián Haro) a saldare la prima rata del debito contratto con Ventura Vélez de Guevara (Iago Garcia) entro il termine prestabilito? In realtà, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, il padre di Carmen (Amparo Piñero) non avrà con sé tutto il denaro necessario e penserà ad una soluzione estrema: ritornare in Spagna e lasciare per sempre la colonia di Rio Muni. Una decisione che però non piacerà affatto alla dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta)…

Un Altro Domani, news: i malori di Francisco

Le anticipazioni segnalano che Francisco sarà decisamente sotto stress quando ormai mancheranno pochi giorni al pagamento pattuito con Ventura. Non a caso, l’uomo inizierà ad avere dei continui malori e, in una determinata circostanza, avrà un collasso di fronte a Carmen, che ovviamente gli presterà immediatamente soccorso insieme alla tata Agustina (Mar Vidal).

Da un lato Francisco raccomanderà a Carmen e ad Agustina di non fare menzione a Patricia del suo malore, sostenendo che finirebbe per far preoccupare l’amante senza alcuna ragione, dall’altro sarà abbastanza chiaro che il Villanueva Senior sarà disperato perché non avrà affatto idea di come saldare il suo debito. Sarà questa la ragione che lo spingerà a prendere la decisione di ritornare in Spagna…

Un Altro Domani, spoiler: Francisco vuole lasciare la Guinea

Proprio così: visto che non troverà una soluzione, Francisco comunicherà a Patricia e a Carmen che devono lasciare quanto prima Rio Muni per evitare che Ventura se la prenda con loro. Tuttavia, la Godoy non vorrà proprio saperne di adeguarsi all’idea pensata da Villanueva, ciò perché in territorio spagnolo verrebbe considerata soltanto come l’amante di un uomo sposato e non godrebbe di nessun appoggio in società.

In tal senso, Patricia suggerirà quindi a Francisco di trovare una scusa per non dare agli operai della fabbrica il salario settimanale e racimolare più soldi da dare a Velez de Guevara. Una soluzione che Villanueva effettivamente adotterà, anche se non basterà a coprire tutta la cifra. Disperata, la Godoy tenterà poi di chiedere un prestito al padre, ma l’uomo rifiuterà di aiutarla perché avrà troncato ogni rapporto con lei fin dal giorno in cui sarà rimasta incinta di Angel (Iván Lapadula) pur non essendo ancora sposata.

Un Altro Domani, spoiler: Carmen cerca di aiutare Francisco

In tutta questa situazione, decisamente intricata, anche Carmen non se ne starà a guardare. Dato che, in fondo, anche lei non vorrà lasciare la Guinea, la ragazza penserà di chiedere a Kiros (Iván Mendes) di produrre per lei alcuni mobili in legno per poi rivenderli ai signori ad un prezzo più alto e spartire con lui la cifra a metà. Lo “schiavo” di colore non darà però il suo benestare poiché avrà interrotto ogni tipo di rapporto con Carmen in seguito alla morte di Dayo (Malcolm Treviño-Sitté), ucciso per conto di Patricia dopo uno sciopero avviato nella fabbrica di Francisco.

Ostinata, Carmen ascolterà a quel punto un consiglio di Agustina e chiederà al “corteggiatore” Victor (Jon López) di aiutarla… ma in che modo?